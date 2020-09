La rivoluzione gentile e la primavera pugliese

Ieri sera 16 settembre 2020 ho avuto il piacere e l'onore di presenziare all'incontro a Corato, in Puglia per una nuova pagina con Corrado De Benedittis e Nico Bavaro.Un binomio perfetto ed una connessione continua e diretta come ho sottolineato nell'incipit della manifestazione.Corato chiama la Regione Puglia e la Regione Puglia risponde. Corrado e Nico due cari amici, due compagni di lotte. Il primo ho avuto modo di conoscerlo meglio e di stringere un rapporto di stima durante le campagne referendarie degli ultimi anni. Con Corrado ed altri amici quali Eliseo Tambone ed Antonio Marcone nel 2016 vi è stata una grande sinergia e condivisione di una passione quale la difesa della Costituzione e dei suoi principi cardine. La Costituzione nata dal connubio di culture politiche diverse è frutto di diversi principi ispiratori: all'idea democratica di base, si uniscono i valori dell'antica tradizione liberale italiana, quelli propri del socialismo dei partiti della sinistra e infine quelli della dottrina sociale della Chiesa a cui si ispira tutt'oggi il cristianesimo solidale. La Costituzione repubblicana non nacque quindi dalla preponderanza di una parte politica sulle altre, ma da un aperto e fecondo incontro ideale, da un'intesa , da una convergenza di idee e di forze. Il movimento politico "Rimettiamo in moto la città" trae origine anche da questa nostra esperienza che vede quale valore assoluto la carta costituzionale ed i suoi valori fondanti.Nel 2018 con altri amici quali Beniamino Marcone, Flavia Ferrante, Antonella Varesano, Franco Avella, Valentina Bove, Andrea Mastrototaro, Anna Di Bari, Antonella De Benedittis e tanti altri decidemmo di dare vita a questo fantastico progetto di rinascita della nostra città, che vide giorno per giorno il susseguirsi della partecipazione di tanti amici. Il tutto nacque spontaneamente dopo una manifestazione del 25 aprile, guardandoci negli occhi decidemmo seppur appartenenti a culture politiche diverse di tenerci in contatto e di provare ad articolare una proposta nuova per la nostra città. Tale passione generò anche successivamente il coinvolgimento di tante energie e risorse umane per poi sfociare successivamente nella CAP 70033 che vide la partecipazione attiva delle altre forze politiche fondando la convergenza elettorale attuale.Il progetto elettorale per le prossime comunali ben si articola secondo me con il livello regionale ed in particolare con la proposta politica della Puglia Solidale Verde di cui Nico Bavaro insieme ad altri amici e compagni è espressione. Entrambi i progetti seppur in ambiti diversi perseguono i medesimi ideali : la promozione e la tutela del lavoro , la tensione per un ambiente salubre, l'attenzione per le classi meno abbiette, la lotta alle diseguaglianze sociali e soprattutto la promozione delle politiche giovanili proseguendo sul solco ideale tracciato dalla Primavera Pugliese, il movimento culturale lanciato da Nichi Vendola e Guglielmo Minervini, che ha dato vita negli ultimi 15 anni a tante novità non solo sul piano politico ma anche economico scientifico e sociale.Siamo di fronte ad un passaggio storico fondamentale, come testimoniano le nostre piazze ricolme di passione politica e civile che richiamano i giganti della nostra terra di un tempo: Di Vittorio, Matteo Renato Imbriani, Giuseppe di Vagno ed il senatore Lops . Un sogno che si realizzerà solo con l'aiuto ed il sostegno di tutti, nessuno escluso, ponendo finalmente fine al lungo inverno coratino.