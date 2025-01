La sfilata della creatività e del talento

Nelle scorse settimane l'auditorium del liceo artistico Federico II Stupor Mundi ha ospitato durante le due edizioni dell' open day un evento speciale: la sfilata di gioielli organizzata dagli studenti dell'indirizzo Design metalli e oreficeriaEvento, atteso con grande emozione, è un'occasione per mettere in luce la creatività, l'innovazione e l'impegno dei talentuosi ragazzi.Il percorso che ha portato a questa serata è stato segnato da mesi di lavoro e dedizione. Gli studenti, con abilità tecniche e un profondo senso artistico, hanno progettato e realizzato le loro creazioni, pronte per la passerella.Ogni gioiello racconta una storia unica, frutto dell'ispirazione e dell'ingegno dei giovani artisti, dimostrando come il gioiello rappresenti un linguaggio universale capace di esprimere identità, idee e sogni.Il liceo artistico Federico II Stupor Mundi ha sempre valorizzato la creatività degli studenti, offrendo un ambiente dove coltivare i propri talenti in ogni indirizzo.Questa sfilata è la testimonianza dell'impegno del liceo nel credere nelle capacità dei ragazzi, sostenendoli nel loro percorso di crescita professionale e personale.Abbiamo presentato, descrivono docenti e studenti, gioielli in argento e metalli semipreziosi, arricchiti da gemme e minuziosi trafori che esaltano il buon gusto e soprattutto l'evoluzione stilistica dell'accessorio moda, in questo momento storico.Un ringraziamento speciale va ai docenti, De Zio, Fiore e Scardigno, che tanto si sono spesi per rendere possibile questo evento e hanno guidato e supportato gli studenti con la loro competenza e professionalità.È stato un compito di grande impegno, un evento importante nella tradizione del nostro liceo.Prossimo appuntamento Domenica 19 Gennaio al mattino e nel pomeriggio per il prossimo open day del liceo.