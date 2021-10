La storia della piccola Tenè a Chi l'ha visto

È una storia che sta tenendo tutti con il fiato sospeso quella della piccola Tené, la bambina di due anni e mezzo di cui si sono perse le tracce dallo scorso 27 agosto.Domenica scorsa in piazza Marconi c'è stata una manifestazione di solidarietà a cui ha partecipato anche il papà della bambina, Ibrahima Mane, oltre a chi si è preso cura di lei quando era ancora in fasce.Ieri, nella puntata di Chi l'ha visto, in onda su Rai3, la storia è stata portata all'attenzione dell'Italia intera con un appello affidato alla voce di Federica Sciarelli, la conduttrice del programma.La giornalista ha fatto appello alla mamma di farsi sentire, di dare proprie notizie affinché si sappia che la bambina sia al sicuro.