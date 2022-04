Momenti toccanti di partecipazione popolare. Sabato Santo, a Corato, significa soprattutto processione della Pietà. Il corteo, partito dalla parrocchia di Santa Maria Greca, ha attraversato le vie dei quartieri parrocchiali Santa Maria Greca, San Francesco e San Domenico.Migliaia di fedeli e cittadini hanno accompagnato il passaggio della statua di Maria con in grembo il corpo esanime di Gesù Cristo, in un'atmosfera di silenzio e raccoglimento.L'ultimo rito in ordine di tempo della Passione - organizzato dalla Confraternita San Giuseppe - è stato vissuto con particolare pathos da parte dei coratini, che hanno potuto assistere a quelle cerimonie tradizionali della Settimana Santa sospese nel biennio precedente a causa dell'emergenza Covid. L'auspicio è che nel 2023 possa essere svolta anche la Via Crucis in piazza Sedile, unico appuntamento saltato anche in questa circostanza per evitare eccessivi assembramenti.