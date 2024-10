Ladri all'interno della cantina sociale di Corato, rubati soldi

Un furto nel giro di pochi istanti, nel cuore della notte, a Corato, nella storica cantina sociale, alla periferia estrema della città. Studiato con meticolosità e riuscito alla perfezione. Il tutto per un bottino - unacustodita in un armadietto - non quantificato, ma secondo le prime stime abbastanza cospicuo.Ad agire è stata una banda di ladri, ma non è escluso vi fossero anche altri complici nelle immediate vicinanze: i malviventi, intorno alle ore 02.00 della notte fra giovedì e ieri, hanno deciso di assalire la struttura che sorge in via Castel del Monte. Hanno manomesso una porta secondaria dell'opificio con un piede di porco e subito dopo, una volta all'interno, hanno forzato un armadietto non blindato: all'interno era custodita una somma in contanti che non è ancora dato conoscere.Arraffati i contanti, si sono dileguati a bordo di un'auto, forse guidata da un altro complice che li attendeva all'esterno con il motore già caldo. Un danno notevole e che si aggiunge al costo per le riparazioni. I banditi hanno agito in un colpo lampo, forse di un paio di minuti appena, prima di trovare immediatamente la via di fuga. La struttura è infatti ubicata in un punto che ha agevolato non poco i malviventi: nelle vicinanze, fra le altre, si trovano anche le strade provinciali 103 e 19.Scattato l'allarme, sul posto, è intervenuta una volante dellaper i primi accertamenti: le loro immediate ricerche, al momento, non hanno portato a nulla. Soltanto le videocamere di sorveglianza interne e esterne potranno fornire indizi ai poliziotti del, a cui sono ora affidate le indagini.