"Le mascherine date a scuola non sono conformi". Chiesto il ritiro di due lotti

Una circolare del Ministero della Salute, diffusa nelle scorse ore, ha comunicato la segnalazione di non conformità di due lotti di mascherine facciali prodotte da FCA Italy S.P.A.Si tratta dei lotti 00914086180 e 00914086190 – dallo stesso prodotte e distribuite, per il tramite della Struttura del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, agli istituti scolastici attraverso la società S.D.A.I lotti non conformi sono stati prodotti presso lo stabilimento di Mirafiori –Torino dal 24 agosto 2020 al 17 dicembre 2020 e quasi integralmente distribuiti presso gli istituti scolastici italiani.Sono state avviate le prescritte procedure finalizzate a garantire il ritiro delle mascherine riferibili ai lotti attenzionati.Nella comunicazione si fa riferimento al fatto che "non è possibile produrre una lista di distribuzione che consenta disapere presso quali istituti scolastici i citati lotti siano stati consegnati" .È stato dunque richiesto agli istituti scolastici di provvedere a individuare, non utilizzare e quarantenare le eventuali giacenze delle suddette mascherine facciali riconducibili ai numeri di lotto00914086180 e 00914086190.