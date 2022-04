Lo scrittore Luca Bianchini a Corato

Nuovo passaggio a Corato per Luca Bianchini. Il 52enne scrittore piemontese sarà ospite, venerdì 29 aprile, della libreria Sonicart di corso Mazzini per una conversazione nel corso della quale presenterà il suo nuovo romanzo intitolato "Le donne hanno sempre ragione", edito da Mondadori., apprezzatissimo dal pubblico per la sua simpatia e l'ironia tagliente degli scritti, tornerà di buon grado negli spazi di Sonicart per incontrare i suoi numerosi lettori. L'appuntamento è fissato per le ore 19. I posti sono limitati, sarà possibile comunque prenotare la partecipazione all'evento recandosi direttamente nel punto vendita coratino.Luca Bianchini ha ambientato in Puglia il suo volume precedente, "Baci da Polignano", rimarcando così il rapporto speciale con una regione che ama e nella quale è solito trascorrere diversi giorni dell'anno.