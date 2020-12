Loredana Capone incontra Prefetta e Questore. "Nessuno deve essere lasciato indietro"

La Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, ha fatto visita, nella giornata di ieri, alla Prefetta e al Questore della Provincia di Bari. Inaugura così il giro di saluti istituzionali nel nuovo ruolo che proseguirà nel corso della prossima settimana.

"Ringrazio la Prefetta Bellomo e il Questore Bisogno per l'accoglienza e la grande disponibilità dimostrata - ha detto la Presidente. È fondamentale la sinergia tra Istituzioni, ancor più in un momento così delicato. I cittadini hanno bisogno di noi e noi dobbiamo rendere loro il migliore servizio possibile. D'altra parte è questo la politica: una missione. Il mio impegno a tenere insieme tutte le voci di Puglia resta costante e si rinnova anche in questo ruolo. Chi mi conosce sa bene quanto sia convinta che ogni scelta strategica che ricade sui cittadini debba essere condivisa a tutti i livelli, dalle Istituzioni al partenariato socioeconomico, fino ai cittadini stessi, e ne sono prova evidente il Piano strategico per la Cultura e per il Turismo, frutto di percorsi partecipati. Ho scelto di essere l'assessore di tutti e oggi, ancora di più, voglio essere la Presidente di tutti".

Dall'emergenza sanitaria al lavoro, ai giovani, al welfare, tanti i temi emersi e affrontati nel corso degli incontri. La visione per il futuro è la stessa: non deve lasciare indietro nessuno.