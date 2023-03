Lucilla Kids, la youtuber più amata dai bambini, oggi sarà dalle 16 al Gran Shopping Molfetta

Lucilla Kids è tra gli indiscussi idoli dei bambini e i più fortunati potranno incontrarla questo pomeriggio, dalle ore 16, nella grande piazza Ottagono del Gran Shopping Molfetta.La star di YouTube da oltre 300 milioni di visualizzazioni, grazie alle sue canzoni e alle coreografie, è riuscita a creare un rapporto unico con i suoi piccoli fan che, grazie alle sue interpretazioni, riesce a trasmettere i concetti base del primo apprendimento, insegnando numeri lettere e suoni facendo divertire i bambini. Lucilla si esibirà in uno show completamente gratuito in piazza Ottagono, la piazza principale del Gran Shopping Molfetta, a partire dalle ore 16, e con questo spettacolo si darà il via ai festeggiamenti del centro commerciale che oggi 1° marzo compie 15 anni.Ma le celebrazioni non finiscono qui: sabato 4 marzo il Galà delle meraviglie celebrerà con tanti ospiti e una grande torta il compleanno del centro commerciale.