Maggio dei Libri, in Piazza Almirante attività per bambini per celebrare Dante

Nell'anno dedicato alle celebrazioni per il 700° anniversario della sua morte, Il Maggio dei Libri celebra Dante Alighieri declinando l'Amor, uno dei temi cardine della sua produzione.

In particolare, il Presidio del Libro ha preso in considerazione il tema dell'"Amor… che move il sole e l'altre stelle", intendendolo come desiderio di conoscenza, cura e tutela di ciò che ci circonda, come impegno per la salvaguardia ambientale.



Alla luce di tali considerazioni è stata ideata un'attività adatta ai bambini, ispirata al valore sociale ed educativo rivestito dai libri.

Lunedì 24 maggio ore 18

Piazza Almirante

Sabato 29 maggio ore 18

Piazza Almirante

Letture in verde

Lettura ad alta voce di "L'uomo che piantava gli alberi" di Jean Giono

Per bambini dai 6 ai 10 anni

Prenotazione obbligatoria: presidiolibrocorato@libero.it

Gruppi contingentati.

Durante una delle sue passeggiate in Provenza, Jean Giono ha incontrato una personalità indimenticabile: un pastore solitario e tranquillo, di poche parole, che provava piacere a vivere lentamente, con le pecore e il cane. Nonostante la sua semplicità e la totale solitudine nella quale viveva, quest'uomo stava compiendo una grande azione, un'impresa che avrebbe cambiato la faccia della sua terra e la vita delle generazioni future.

Iniziativa promossa dalla Regione Puglia- Assessorato all'Industria Turistica e Culturale in collaborazione con l'Associazione Presidi del Libro e con il patrocinio del Comune di Corato.

Il Presidio del Libro di Corato ha aderito al Maggio dei Libri, campagna nazionale promossa dal Cepell (Centro per il libro e la lettura), con l'obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.