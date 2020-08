Massimo Torelli candidato al consiglio comunale: «Pronto ad assumere un impegno di responsabilità»

LE RAGIONI DELLA CANDIDATURA AL CONSIGLIO COMUNALE

Mi sono sempre interessato alla politica coratina. Mi piace leggere ed essere informato sulle questioni locali e politiche. Sono pronto per agire anche dall'altro lato della "barricata" perché so di poter dare comunque qualcosa in termini di idee e suggerimenti alla città in cui sono nato e cresciuto e in cui ho scelto di vivere con la mia famiglia. Sono convinto che l'obiettivo che un buon consigliere comunale non debba mai perdere di vista è racchiuso in un concetto serio: contribuire attivamente per il benessere di tutti. La mia decisione di mettermi al servizio della mia città e dei miei concittadini è diventata una naturale conseguenza di un impegno serio e costante assunto già da tempo.Lamentiamo spesso l'eccesso di critica e il difetto di partecipazione. Sono convinto, al contrario, che le critiche possano essere il punto di partenza per poter costruire qualcosa di positivo.Scendo in campo, ci sono e sono al fianco del Candidato Sindaco Vito Bovino. Sono orgoglioso di vestire la maglia di "Sud al Centro" e di essere parte integrante di una squadra che guarda in maniera armonica e decisa all'idea che il nostro paese, la nostra Corato, debba rinascere e tornare sana.