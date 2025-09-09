La Metronotte
La Metronotte
Cronaca

Metronotte, tre interventi in pochi giorni: segnalato anche un incendio

Le pattuglie dell'istituto di sicurezza operative fra Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, dove è stato sorpreso un ladro di uva

Corato - martedì 9 settembre 2025 9.05
Sono tre gli eventi gestiti dalla centrale operativa della Metronotte nel corso degli ultimi quattro giorni. Sono questi alcuni numeri dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia che opera principalmente anche nei centri di Corato e Terlizzi, dove all'alba di oggi una pattuglia ha segnalato ai Vigili del Fuoco un rogo in via Portoni.

Una squadra del Distaccamento di Molfetta s'è subito portata sul posto e ha domato le fiamme. «Nella serata di ieri - fanno sapere attraverso la pagina Facebook - un'Alfa Romeo Giulietta è stata recuperata a Corato davanti all'ingresso di una nostra utenza, a sbarrarne il passaggio. L'auto è stata subito segnalata alle forze dell'ordine. Gli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto, hanno scoperto come la stessa fosse oggetto di un furto, restituendola al legittimo proprietario».

Una delle pattuglie presenti sul territorio di Ruvo, invece, nella tarda serata di venerdì scorso ha «sorpreso e prontamente segnalato alle forze dell'ordine - si legge ancora sui social network - un individuo mentre raccoglieva l'uva, senza alcuna autorizzazione, da un tendone ubicato nei pressi del villaggio di Calendano», una delle contrade rubastine. «Il proprietario della frutta, al quale è stata consegnata tutta la refurtiva - termina il post -, si è riservato di sporgere denuncia/querela».

Arrestare o denunciare a piede libero l'uomo non è stato possibile, nonostante il suo fermo coincidesse appieno ai criteri della quasi flagranza. È uno degli effetti della legge Cartabia che tra i suoi capitoli prevede che alcuni reati possano portare alla limitazione della libertà del sospettato solo su querela della parte offesa.
  • Metronotte Corato
La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp "
9 settembre 2025 La Fondazione Vincenzo Casillo a sostegno di "Caro Domani - Summer Camp"
“Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice
9 settembre 2025 “Paesaggi. Luoghi di esistenze”, a San Magno ospite Giuliano De Felice
Altri contenuti a tema
Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo Due furti sventati in centro: 18enne fermato dopo l'ultimo colpo Un giovane del posto bloccato dalla Metronotte e arrestato dai Carabinieri: è stato trovato in possesso della refurtiva
Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi Attualità Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi I consiglieri di opposizione sollecitano un incontro straordinario per discutere misure di controllo in vista della festa patronale di San Cataldo
Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote Furto sventato a Corato, ladro solitario in fuga a mani vuote Intervento della Metronotte in piazza Battisti: il bandito aveva già sfondato la vetrina di ingresso dell’attività, guadagnandone l’ingresso
Il furto di carburante non riesce, ladri in fuga: fermato un 30enne Il furto di carburante non riesce, ladri in fuga: fermato un 30enne L'episodio nella notte in un’azienda agricola: fermato dagli agenti della Metronotte uno dei tre malviventi, poi arrestato
Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte Due furti sventati, un'auto recuperata: alta l'attenzione della Metronotte A Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi gli ultimi interventi dei vigilantes. Su tutti gli episodi indagano i Carabinieri
Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva Tentano due furti in pochi giorni: in un caso, recuperata la refurtiva Entrambi i colpi sono stati tentati sulla strada provinciale 238. Il sistema di allarme ha richiamato la Metronotte
Sventato furto in un'azienda di Corato: uno fugge, l'altro viene fermato Sventato furto in un'azienda di Corato: uno fugge, l'altro viene fermato L'intervento congiunto di Metronotte e Carabinieri ha permesso di bloccare uno dei malviventi, un 48enne di Terlizzi
Sventato un furto e recuperate due auto. Una era incendiata Sventato un furto e recuperate due auto. Una era incendiata In due episodi, fra Corato e Terlizzi, il personale della Metronotte ha rinvenuto una Fiat Punto e una Opel Astra
“Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
8 settembre 2025 “Castel dei Mondi” per Alessandro D’Angelo
SuperEnalotto, a Corato centrato il "5 " per quasi 18mila euro
8 settembre 2025 SuperEnalotto, a Corato centrato il "5" per quasi 18mila euro
Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
8 settembre 2025 Prima giornata Promozione, il Corato Calcio pareggia col Lucera
Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
8 settembre 2025 Centro Servizi per le Famiglie, a Corato il ciclo di incontri “Ripartiamo insieme”
A Corato un albero di carrubo in memoria di Angelo Vassallo
8 settembre 2025 A Corato un albero di carrubo in memoria di Angelo Vassallo
Lucia Parchitelli ospite a Corato per il Serotonina Festival
8 settembre 2025 Lucia Parchitelli ospite a Corato per il Serotonina Festival
A Corato la “Carta dedicata a te 2025” per gli alimenti di prima necessità
8 settembre 2025 A Corato la “Carta dedicata a te 2025” per gli alimenti di prima necessità
A Corato il settenario di preghiera in onore dell’Addolorata. Realizzata una luminaria a lei dedicata
8 settembre 2025 A Corato il settenario di preghiera in onore dell’Addolorata. Realizzata una luminaria a lei dedicata
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.