Torna "Moda al Volante" a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location

Eleganza senza tempo, motori rombanti e lo splendore dello stile vintage si preparano a invadere nuovamente le strade di Corato. Domenica 14 Giugno si celebrerà il traguardo della 10ª edizione di "Moda al Volante", la manifestazione che fonde in un connubio perfetto la passione per il collezionismo automobilistico e la storia del costume e della moda.L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Corato e della collaborazione di EpocaR Garage, punta a confermare e consolidare Corato come punto di riferimento regionale per il turismo culturale e motoristico legato al mondo del vintage. Infatti, dopo il grande successo delle passate edizioni, l'evento introduce quest'anno un'importante novità logistica: la partenza ufficiale e il raduno iniziale si terranno nella nuovissima cornice di Via Aldo Maldera.Questa inedita location, appositamente selezionata per accogliere al meglio il crescente numero di partecipanti e visitatori, si trasformerà per una giornata in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove la storia del design su due e quattro ruote prenderà vita.La peculiarità esclusiva e più attesa dell'iniziativa rimane il filone tematico: i proprietari delle auto e delle moto storiche presenteranno i loro preziosi veicoli indossando abiti perfettamente coordinati all'epoca di fabbricazione del mezzo. Dagli iconici anni '20 ruggenti fino ai colorati e rivoluzionari anni '70, '80 e '90, ogni equipaggio interpreterà lo spirito, la classe e lo stile del proprio veicolo, dando vita a una sfilata dinamica di straordinaria fedeltà storica e impatto visivo.«Il vero cuore pulsante di Moda al Volante risiede nella sua unicità: non si tratta di un semplice raduno statico di veicoli d'epoca, ma di un viaggio immersivo nel passato - sottolinea il Presidente della Pro Loco "Quadratum"- La simbiosi totale e rigorosa tra il veicolo e il suo equipaggio rappresenta il marchio di fabbrica che ci ha permesso di raggiungere questo straordinario decimo anniversario».Entra quindi nel vivo la fase delle iscrizioni che saranno totalmente gratuite: basterà registrarsi inviando a info@prolococorato.it o depositare presso l'associazione il modulo presente sul sito associativo a questo link: https://www.prolococorato.it/2026/06/03/moda-al-volante-10a-edizione/