10ª Edizione di
10ª Edizione di "Moda al Volante" a Corato
Eventi

Torna "Moda al Volante" a Corato: tra motori d'epoca, abiti vintage e una nuova location

Aperte le iscrizioni per l'evento in programma il 14 giugno

Corato - giovedì 4 giugno 2026 10.32 Comunicato Stampa
Eleganza senza tempo, motori rombanti e lo splendore dello stile vintage si preparano a invadere nuovamente le strade di Corato. Domenica 14 Giugno si celebrerà il traguardo della 10ª edizione di "Moda al Volante", la manifestazione che fonde in un connubio perfetto la passione per il collezionismo automobilistico e la storia del costume e della moda.

L'evento, che gode del patrocinio del Comune di Corato e della collaborazione di EpocaR Garage, punta a confermare e consolidare Corato come punto di riferimento regionale per il turismo culturale e motoristico legato al mondo del vintage. Infatti, dopo il grande successo delle passate edizioni, l'evento introduce quest'anno un'importante novità logistica: la partenza ufficiale e il raduno iniziale si terranno nella nuovissima cornice di Via Aldo Maldera.

Questa inedita location, appositamente selezionata per accogliere al meglio il crescente numero di partecipanti e visitatori, si trasformerà per una giornata in un vero e proprio museo a cielo aperto, dove la storia del design su due e quattro ruote prenderà vita.

La peculiarità esclusiva e più attesa dell'iniziativa rimane il filone tematico: i proprietari delle auto e delle moto storiche presenteranno i loro preziosi veicoli indossando abiti perfettamente coordinati all'epoca di fabbricazione del mezzo. Dagli iconici anni '20 ruggenti fino ai colorati e rivoluzionari anni '70, '80 e '90, ogni equipaggio interpreterà lo spirito, la classe e lo stile del proprio veicolo, dando vita a una sfilata dinamica di straordinaria fedeltà storica e impatto visivo.

«Il vero cuore pulsante di Moda al Volante risiede nella sua unicità: non si tratta di un semplice raduno statico di veicoli d'epoca, ma di un viaggio immersivo nel passato - sottolinea il Presidente della Pro Loco "Quadratum" Gerardo Strippoli - La simbiosi totale e rigorosa tra il veicolo e il suo equipaggio rappresenta il marchio di fabbrica che ci ha permesso di raggiungere questo straordinario decimo anniversario».

Entra quindi nel vivo la fase delle iscrizioni che saranno totalmente gratuite: basterà registrarsi inviando a info@prolococorato.it o depositare presso l'associazione il modulo presente sul sito associativo a questo link: https://www.prolococorato.it/2026/06/03/moda-al-volante-10a-edizione/
  • eventi
Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»
4 giugno 2026 Sicurezza a Corato. Risorgimento Socialista: «Valutare un divieto notturno per i minori non accompagnati»
Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
4 giugno 2026 Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità
Altri contenuti a tema
Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo" a Corato: aperte le candidature Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo" a Corato: aperte le candidature Dal 3 al 20 giugno è possibile consegnare le opere in gara
Pellegrinaggio a piedi da Terra Maiorum per la conclusione del mese mariano Religione Pellegrinaggio a piedi da Terra Maiorum per la conclusione del mese mariano Il programma del 31 maggio
Memorial “Matteo Mazzilli”: il numero 23 della Virtus che continua a vivere nel cuore del basket coratino Altri sport Memorial “Matteo Mazzilli”: il numero 23 della Virtus che continua a vivere nel cuore del basket coratino Si svolgerà il 31 maggio
"Il sangue tra scienza e solidarietà": un incontro per il 45esimo anniversario di AVIS Corato Vita di Città "Il sangue tra scienza e solidarietà": un incontro per il 45esimo anniversario di AVIS Corato Appuntamento previsto il 5 giugno
Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani” Scuola e Lavoro Corato celebra la nascita della Repubblica: incontro al liceo “Oriani” Il programma di giovedì 21 maggio
L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto" con Daniele Ridolfi Speciale L’VIII Centenario del Transito di San Francesco. A Trani lo spettacolo teatrale "Potevo avere tutto" con Daniele Ridolfi In programma sabato 6 giugno
Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato Finissage per “Murgia Stellata”: ultimo appuntamento al Museo della Città a Corato In programma oggi venerdì 15 maggio
Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo Vita di Città Corato social Camp: persone idee e territori in dialogo Il programma completo delle iniziative
Sold out per "Un colpo alla vita " del regista Massimiliano Tedeschi
4 giugno 2026 Sold out per "Un colpo alla vita" del regista Massimiliano Tedeschi
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
4 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero
3 giugno 2026 Si presenta in ospedale con una ferita d'arma da fuoco. È mistero
Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
3 giugno 2026 Rogo a Corato su un terrazzo in via Sant'Elia: tre famiglie evacuate
Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO
2 giugno 2026 Incendio a Corato, fiamme su un terrazzo in via Sant'Elia - FOTO
Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna
2 giugno 2026 Rider aggredito in piazza Di Vagno mentre effettuava una consegna
Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
2 giugno 2026 Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Corato
Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi " a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
1 giugno 2026 Un ponte di cultura e memoria: l’IC "Tattoli-De Gasperi" a Grenoble tra mobilità Erasmus e radici storiche
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.