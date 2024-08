Michele Masneri presenta "Paradiso" alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Oggi, martedì 27 agosto, il cartellone estivo delle Vecchie Segherie Mastrototaro saluta agosto con un incontro d'autore: ospite a Bisceglie Michele Masneri per presentare "Paradiso", appuntamento alle 19.30 con la moderazione di Francesco Asselta.Nel «giorno più caldo di una delle estati più calde che si ricordino», Federico Desideri, giovane giornalista di belle speranze ma di scarse soddisfazioni, riceve dal direttore della rivista « di nicchia » con cui collabora l'incarico di andare a Roma a intervistare un famoso regista, autore di un film di strepitoso successo al centro del quale giganteggia un memorabile, fascinoso cialtrone.Federico scoprirà ben presto che il regista è latitante, ma in compenso, nel corso di una serata mondana, gli verrà indicatocolui che di quel personaggio si dice sia stato il modello: Barry Volpicelli. A metà strada tra un pifferaio magico e il Bruno Cortona del Sorpasso, Barry condurrà Federico in un luogo incantato: il Paradiso, immenso compound di ville e bungalow sgarrupati sul litorale laziale, dove vive in compagnia di un ristretto gruppo di vecchi freak amabili e strampalati, dove il giovane Federico vedrà e imparerà molto durante il suo soggiorno, fino al momento in cui si renderà conto di non poterne, o non volerne, più uscire.Michele Masneri è nato a Brescia e vive tra Roma e Milano. È giornalista, attualmente al « Foglio ». Per Adelphi ha pubblicato il reportage narrativo Steve Jobs non abita più qui (2020). Paradiso è il suo secondo romanzo.