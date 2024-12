"Natale a Colori", a Corato Santa Lucia si fa in musica alla Madonna delle Grazie

Domenica 15 dicembre 2024, con inizio alle ore 19.30, presso la, nell'ambito della programmazione, l'Associazione AlterAzioni di Bisceglie presenterà il ConcertoL'evento è il primo della mini rassegnaa cura dell'Associazione AlterAzioni inserita nell'ambito della programmazione per il Natale 2024 del Comune di Corato.Per questa edizione il concerto è incastonato nei festeggiamenti tradizionalmente dedicati allapresso la Parrocchia Santuario Madonna delle Grazie e presenta un programma che lega in un'ideale continuità temporale la più antica tradizione strumentale barocca dedicata al Natale e brani della tradizione proposti con inediti arrangiamenti in stile moderno con sonorità e ritmi inediti e propri della contemporaneità.L'evento vede la partecipazione dell'Ensemble di Archiformato da maestri e giovani studenti, un ensemble che nasce con il desiderio di far avvicinare sempre di più le giovani generazioni al repertorio d'arte e, contestualmente rafforzare il senso di vicinanza e collaborazione tra le diverse generazioni. Ideatore e coordinatore del progetto il maestroIn programma musiche di Corelli, Torelli, Faune oltre ai più celebri brani della tradizione italiana ed europea.Web: https://fb.me/e/7VFPJzhTa fino a esaurimento posti