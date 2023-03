“Noi Città - Conversazioni per una politica Formattiva", il 10 marzo incontro tra Demos, Rimettiamo in Moto la Città e cittadini

"Si terrà venerdì 10 Marzo, alle ore 18,45, in via San Benedetto 24, il primo incontro di "Noi Città - Conversazioni per una politica Formattiva", un percorso politico libero e plurale per leggere la Città e costruire insieme uno spazio e un tempo più abitabili. Un percorso promosso da Demos - Democrazia Solidale e Rimettiamo In Moto la Città e rivolto a tutti coloro che hanno a cuore il bene collettivo.Sarà un'esperienza di formazione partecipata, gratuita e plurale aperta a tutti, per rimettere al centro della politica, locale e non solo, lo studio e la comprensione profonda di ciò che spesso è considerato solo nei suoi aspetti più visibili e superficiali.Con l'aiuto di vari esperti e dei nostri rappresentanti nell'Amministrazione Comunale, in questo percorso affronteremo diversi temi del nostro tempo per abitare consapevolmente le domande e per cercare risposte in modo partecipato e fattivo. Vivremo un'esperienza di formattività, tesa a formare e attivare i cittadini e le cittadine con strumenti culturali e sociali di valore etico e civile.La prima conversazione sarà con Roberto Voza, professore ordinario di Diritto del lavoro. Tema della serata sarà "Quale lavoro merita protezione? Quale protezione merita il lavoro?"Siete tutte e tutti invitati a questa costruzione collettiva."Come Democrazia Solidale abbiamo pensato di costruire con gli amici di Rimettiamo In Moto La Città un ciclo di Conversazioni- affermano Beniamino Marcone, Segretario Regionale e Locale di DemoS e Gaetano Danilo Cialdella, Vicecoordinatore Locale di DemoS- che rimettesse al centro del dibattito politico e cittadino i grandi temi del nostro tempo.L'impegno con cui affrontiamo le sfide della vita amministrativa va di pari passo con quello più prettamente politico e formAttivo.Crediamo, infatti, che lo stile con cui discutere e dare strumenti di comprensione a tutti i cittadini sia sempre quello assembleare e collegiale. Non siamo mai venuti meno a questo metodo di lavoro e mai verremo meno, accettandone anche i rischi.Converseremo, ci confronteremo - concludono- con l'aiuto di esperti che ringraziamo per la gentile disponibilità a parlarci e ad ascoltarci".La politica è azione, ma prima dell'agire viene lo studio, la comprensione, l'analisi dei problemi dichiara il Consigliere Giuseppe Di Bartolomeo, Capogruppo di Rimettiamo in Moto la Città."Questo è lo spirito con cui Rimettiamo in Moto la Città, con gli amici di Demos-Democrazia Solidale, si appresta ad avviare questo ciclo di incontri fortemente voluto e atteso da noi, che ci vedrà partecipi da qui fino al prossimo maggio. Un'iniziativa attualmente inedita in Città. Sono tutti invitati a partecipare.Come movimenti siamo nati tra la gente. Come movimenti intendiamo continuare a stare tra la gente ascoltando, dialogando, e infine agendo per il bene della nostra Corato."