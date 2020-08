Nominati i presidenti di seggio: eventuali candidati saranno sostituiti d'ufficio

La Corte d'Appello di Bari ha proceduto alla nomina dei 45 presidenti dei seggi che saranno allestiti nella nostra città per consentire il voto per le elezioni amministrative, regionali e per il Referendum.Tra i nominati dalla Corte d'Appello rientrano anche alcuni candidati. Dall'ufficio elettorale specificano che coloro che hanno sottoscritto una candidatura e pertanto rientrano nell'elenco degli elettori passivi e sono stati nominati quali presidenti di seggio saranno sostituiti d'ufficio, ai sensi della normativa vigente.Di seguito l'elenco dei presidenti così come nominati dalla Corte d'Appello con relativa sezione di attribuzione.Ecco l'elenco completo dei presidenti con sezione di riferimento, cognome e nome.Sezione 1: Chiarelli Nicola Carlo A.Sezione 2: Marotta PaolaSezione 3: Quatela NunziaSezione 4: Sannicandro IlariaSezione 5: Di Girolamo RosannaSezione 6: Mazzilli LuigiSezione 7: De Luca EleonoraSezione 8: Bovino MarcoSezione 9: Grammatica Maria PiaSezione 10: Ventura DomenicoSezione 11: Gataleta MariangelaSezione 12: Mangione AnnaSezione 13: Azzariti MariangelaSezione 14: Tatoli LeonardoSezione 15: Tarantini GiuseppeSezione 16: Campione MariagraziaSezione 17: Bovino FlavioSezione 18: Buonpensiere SavinoSezione 19: Quatela AlessandraSezione 20: Colonna RobertoSezione 21: Diaferia PasqualinoSezione 22: Mangione GiovanniSezione 23: Di Zanni CataldoSezione 24: Lotito RiccardaSezione 25: Di Gennaro AngelaSezione 26: Fusaro GraziaSezione 27: De Leo CinziaSezione 28: Racanelli MartaSezione 29: Zinetti Krizia LuciaSezione 30: Acella Giuseppe (1957)Sezione 31: Di Gioia AntonioSezione 32: Tota MariaSezione 33: Acella Giuseppe (1966)Sezione 34: Tedone Lucia AltomareSezione 35: Zitoli AlessandroSezione 36: Zucaro RossellaSezione 37: Piarulli Angela Anna BrunaSezione 37/SPECIALE: Balducci RosaSezione 38: Sciscioli TaniaSezione 39: Altieri NicolaSezione 40: Tedone GiuseppeSezione 41: Musci FrancescoSezione 42: Testino NicaSezione 43: Di Pierro AntonellaSezione 44: Acella Luigi