Nominato il comitato tecnico scientifico dell'Archeclub di Corato

Nella fase post-Covid la Sede dell'Archeclub di Corato riparte riportando al centro dell'attenzione, non solo dell'appassionato ma anche delle Istituzioni, i temi ai quali si vota: "Archeologia – Storia – Architettura – Arte – Ambiente".L'Associazione, pertanto, in coerenza con gli scopi statutari e le linee di politica dei beni culturali e ambientali deliberate dall'Archeoclub d'Italia aps, ha inteso avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, composto da docenti universitari, studiosi e professionisti di provata e sicura competenza nel campo giuridico, scientifico e tecnico.Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 29 dello Statuto sociale, il CTS esamina i quesiti e le proposte riguardanti l'Associazione, esprimendo gli opportuni pareri, su richiesta specifica degli organi sociali.Al Comitato può essere affidata, altresì, anche la predisposizione per la pubblicazione di riviste scientifiche e/o didattiche e valuta la correttezza scientifica degli elaborati aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione, ovvero con patrocinio.Circa i criteri di scelta dei membri interni, si evidenzia che gli stessi sono stati preventivamente condivisi in sede di Collegio Direttivo in modo tale da far ricadere la scelta su personalità con un profilo professionale coerente con le finalità del Comitato.Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da (in ordine assolutamente casuale): Anna De Palma, Architetto specialista in Restauro dei Monumenti (ora in Beni Architettonici e del Paesaggio); Pierfrancesco Rescio, Archeologo, docente di Topografia Antica; Rosa Maria Capozzi, Cnr - Esperta in management, biblioteconomia, archivistica, valorizzazione di beni culturali, naturali e turismo eco-sostenibile, comunicazione e formazione; Porzia Immacolata Volpe, Docente di Materie Letterarie e studiosa di Storia dell'arte medievale e moderna, specialista in Archivistica, Paleografia e Diplomatica; Annamaria Di Gennaro, Scienze dei Beni Culturali, specialista in Restauro Affreschi; Innocenza De Ceglia, Docente di Materie Letterarie, latino e greco; Riccardo Varesano, Ingegnere sez. Civile-Ambientale; Giovanni Lamanna, Avvocato (con specifiche competenze in ambito di diritto immobiliare); Lucia Leuci, Docente di Scienze Motorie e Sportive/Miur – specialista in valorizzazione risorse umane, sociali, territoriali; Giuseppe Mazzilli, Esperto in Economia e Management / tecnologie energy-saving.