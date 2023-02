Non lo ami più? Cambialo… il divano. La campagna di Labartino incuriosisce in vista di San Valentino

Unè quella presenza indispensabile in casa, capace di accoglierci nei momenti di relax o di tristezza, dove trascorrere ore in compagnia oppure da soli, per rifugiarsi dopo lunghe giornate impegnative. Capace di fornire una calda accoglienza e un tocco di design, come nelle grandi storie d'amore, se qualcosa non funziona, arriva il momento di cambiarlo.Un nuovo stile, nuovi colori, sedute più confortevoli, come una ventata di aria fresca per la casa o il luogo di lavoro: un nuovo divano regala grandi emozioni. E così, specialisti dei divani "su misura" hanno voluto lanciare una promozione di cui innamorarsi per questoDopo una campagna pubblicitaria "teaser" – pensata dall'agenzia di comunicazione I Monelli – che ha incuriosito senza rivelare però il vero committente attraverso il claimadesso Labartino ufficializza la sua promo dedicata all'amore… per i divani. Nello showroom di Corato tutti gli articoli saranno disponibili con sconti specialiLa peculiarità dei prodotti Labartino risiede nella personalizzazione di divani, poltrone e letti per soddisfare tutte le esigenze del cliente attraverso la produzione e la realizzazione di imbottiti custom-made.I divani Labartino, completamente personalizzabili, sono progettati in base al gusto del cliente grazie alla versatilità delle scelte per quanto riguarda dimensioni, colori, rivestimento e accessori, realizzati unendo tecnologie tradizionali e moderne, artigianalità e design innovativo.Innamorarsi di undivano o di una poltrona, per completare l'arredo di casa oppure del proprio ufficio: è questo il messaggio di auguri di Labartino per la festa degli innamorati. E perché no, con uno sconto "irresistibile" il colpo di fulmine è garantito!La promozione sarà valida sino al 15 marzo prossimo.Per maggiori informazioniSP 231, 32 – CoratoSito web http://www.labartino.it/ Facebook https://www.facebook.com/labartinohometailors/ Instagram https://www.instagram.com/labartino_hometailors/