La Toyota Yaris Cross fermata dalla Polizia Locale
Cronaca

Non si ferma all’alt e scatta un inseguimento da Ruvo di Puglia a Corato

È accaduto ieri sera, intorno alle ore 19.00: il tallonamento si è concluso con la denuncia dell'automobilista, una 17enne di Molfetta

Corato - domenica 21 settembre 2025 10.01
Non si è fermata al posto di controllo della Polizia Locale ed è scattato l'inseguimento da Ruvo di Puglia fino al centro di Corato che s'è concluso con la denuncia alla Procura della Repubblica di Trani dell'automobilista, un 17enne di Molfetta: la giovane è accusata di resistenza a pubblico ufficiale e di guida senza patente.

Tutto è accaduto durante uno dei posti di controllo predisposti dal corpo di Ruvo di Puglia sull'estramurale. E all'alt degli agenti, una Toyota Yaris Cross, con due donne a bordo, non si è fermata, anzi ha accelerato e ha proseguito ad alta velocità verso Corato inseguita dalla pattuglia fino nel centro cittadino, zigzagando tra le altre vetture e compiendo alcune manovre che hanno messo a rischio l'incolumità di numerosi automobilisti, mentre è scattata subito la richiesta dei rinforzi.

L'auto, dopo aver raggiunto via Roma, ha proseguito verso piazza Di Vagno, dove la situazione è diventata ancora più critica: nel centro storico, tra passanti e vie strette, la donna ha continuato la sua corsa cercando spazio tra la folla, ignorando ogni regola di sicurezza. Ed a quel punto si sono uniti all'inseguimento anche i Carabinieri della locale Stazione, mentre la conducente ha proseguito la fuga in via Mercato e in via Galea, dove ha cercato di imboccare controsenso la strada.

Per evitare conseguenze potenzialmente drammatiche, la Polizia Locale è riuscita a fermare la corsa dell'auto, bloccandola. Una volta fermata, la 17enne è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, guida pericolosa, omissione di fermata e attentato alla sicurezza della circolazione stradale.
Altri contenuti a tema
