Non si ferma all’alt e scatta un inseguimento da Ruvo di Puglia a Corato

Non si è fermata al posto di controllo dellaed è scattato l'inseguimento da Ruvo di Puglia fino al centro di Corato che s'è concluso con la denuncia alladell'automobilista, undi Molfetta: la giovane è accusata di resistenza a pubblico ufficiale e di guida senza patente.Tutto è accaduto durante uno dei posti di controllo predisposti dal corpo di Ruvo di Puglia sull'estramurale. E all'alt degli agenti, una, con due donne a bordo, non si è fermata, anzi ha accelerato e ha proseguito ad alta velocità verso Corato inseguita dalla pattuglia fino nel centro cittadino, zigzagando tra le altre vetture e compiendo alcune manovre che hanno messo a rischio l'incolumità di numerosi automobilisti, mentre è scattata subito la richiesta dei rinforzi.L'auto, dopo aver raggiunto via Roma, ha proseguito verso piazza Di Vagno, dove la situazione è diventata ancora più critica: nel centro storico, tra passanti e vie strette, la donna ha continuato la sua corsa cercando spazio tra la folla, ignorando ogni regola di sicurezza. Ed a quel punto si sono uniti all'inseguimento anche idella, mentre la conducente ha proseguito la fuga in via Mercato e in via Galea, dove ha cercato di imboccare controsenso la strada.Per evitare conseguenze potenzialmente drammatiche, laè riuscita a fermare la corsa dell'auto, bloccandola. Una volta fermata, laè stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente, guida pericolosa, omissione di fermata e attentato alla sicurezza della circolazione stradale.