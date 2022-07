Categoria Junior

È andata in scena domenica 17 luglio, in piazza Cesare Battisti a Corato, la finale della 34esima edizione della "Nota d'oro". La serata conclusiva è stata condotta dal direttore artistico della kermesse, affiancato da«È stata un'annata con numeri da record, non ci aspettavamo davvero tutto questo consenso e partecipazione, vi ringraziamo davvero con il cuore, anche perchè ognuno di voi ci ha regalato davvero tantissime emozioni!» hanno rimarcato gli organizattori della manifestazione, patrocinata dal Comune di Corato ed inserita nel cartellone dell'estate "Sei la mia città".La giuria, presieduta dal maestro, vocal coach di fama nazionale, ha compiuto scelte inevitabilmente drastiche al fine di assegnare i premi in palio nell'ambito del contest.Al termine della serata, intervallata dalla presenza degli ospiti musicalie dal gruppo di danzadi Corato, la commissione artistica (composta dalla professoressa Anna Cliberti, da Mary Angarano, Maurizio Pellegrini e dalla giornalista Bianca Chiriatti) ha emesso i suoi verdetti rinnovando i complimenti a tutti gli altri partecipanti, che non sono arrivati in zona premi.1° classificato Graziano Calculli2ª classificata Nausica Speranzini3° classificato Dario Mattia1° classificato Teo Pignataro2ª classificata Ginevra Del Giudice3° classificato ex equo Mirko Di Bartolomeo e Giada Di Feo1ª classificata Denise De Giglio2ª classificata Elisa Laporta3ª classificata Maria Francesca Tammacco1ª classificata Claudia Cangelli2ª classificata Elisa Buonomo3° classificato Giovanni Conticchio1° classificato Antonio Allegretti2ª classificata Antonella Mandolla3ª classificata Di Ale1ª classificata Francesca Somma2ª classificata Rita Sciusco3ª classificata Daniela De CarloPremio "Un testo per la vita" di 150 euro in memoria di dj Squalo offerta da Pasquale Arbore adPremio "Io per la musica" in memoria del cantautore Carlos Modugno offerta dalla famiglia Modugno adPremio della critica Pro Loco Quadratum aPremio presenza scenica spilla d'oro offerta da Granoro aPremio Targa Nuova Accademia Civera offerta dal docente Mario Valentino Scarangella del Conservatorio Piccinni di Bari adBorsa di studio di 150 euro offerta dalla profossoressa Anna Ciliberti aPremio simpatia a