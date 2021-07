Nota d’Oro e Bimbo d’Oro 2021, i vincitori della 33^ edizione

sez. Baby Editi (5-9 anni) - 1^ Asia Bavaro, 2^ Ilaria Rita Saltarelli, 3^ Ascenza Lorusso;

sez. Junior Editi (10-15 anni) - 1^ Eliana Altomare, 2° Teo Pignataro, 3° Gabriele Stanziani;

sez. Junior Inediti (5-15 anni) - 1° Daniele Muzio, 2^ Denise De Giglio, 3^ Maria Francesca Tammacco.

sez Senior Editi (16-30 anni) - 1^ Claudia D'Elia, 2^ Paola Galantino, 3^ Aurora Cafarchio;

sez. Senior Inediti (da 16 anni in su) - 1° Andrea Nicolardi, 2^ Nathalie Noemi Bruno, 3^ Monica Sergio;

sez. Over Editi (da 31 anni in su) - 1° Giuseppe Dell'Olio, 2^ Daniela De Carlo.

premio "Un testo per la vita-12° anno" in ricordo di Claudio Arbore/dj Squalo, la borsa di studio messa in palio dal padre Pasquale Arbore è andata a Daniele Muzio per il "testo di maggior rilevanza artistica";

premio "Io per la musica" in ricordo del cantautore Carlos Modugno è stato consegnato a Denise De Giglio, che ha voluto omaggiare la sua memoria dedicando a lui e alla famiglia Modugno la canzone "Hallelujah" circondata da tutti i finalisti del concorso;

"Premio della Critica" della Pro Loco Quadratum è stato assegnato dal presidente Gerardo Strippoli al cantante Daniele Muzio;

premio "Presenza scenica – Spilla d'oro Granoro" è stato assegnato da Francesco Buonomo a Monica Violante;

i "bonus Teatro Amatoriale" sono stati consegnati ad Aurora Cafarchio, Monica Sergio, Stefania Leopizzi e Eliana Altomare;

il "Premio simpatia by Radio Florlevante" è stato consegnato dall'editore Franco Contabile a Daniela De Carlo.

Con la proclamazione dei vincitori si è conclusa la 33^ Nota d'Oro e Bimbo d'Oro 2021. In piazza Cesare Battisti si è consumato l'ultimo atto di questa edizione, positivamente accolta da tutti i partecipanti delle varie categorie, nonché dal pubblico presente.Evidente la voglia di socializzazione, di stare insieme anche in questa seconda estate di pandemia che non ha scoraggiato Aldo Scaringella, organizzatore e direttore artistico dell'evento.La giuria presieduta dai Jalisse, guest star della serata ed autori di una apprezzata performance artistica a fine concorso, è stata composta dalla prof.ssa Anna Ciliberti, dal musicista e autore Maurizio Pellegrini, e dall'avv. Maurizio Di Pantaleo. A presentare la kermesse, il dott. Pierluigi Auricchio, voce storica della Nota d'Oro.Questi i premiati della Finale per il Bimbo d'Oro 2021:Per la 33^ Nota d'Oro, queste sono le classifiche:Per quel che riguarda i "premi bonus":Presenti alla Finale, il Sindaco prof. De Benedittis e gli assessori Adriano Muggeo, Antonella Varesano e Concetta Bucci che hanno partecipato alle premiazioni. Si spera che la 34^ edizione, in programma la prossima estate, possa svolgersi finalmente in una Italia libera dal covid-19.