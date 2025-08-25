premiazione grillo a tubo
premiazione grillo a tubo
Vita di Città

Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo”

Nonostante la pioggia, il concerto finale celebra la musica e il talento del M° Benedetto Grillo

Corato - lunedì 25 agosto 2025 13.35
Nonostante un'inattesa pioggia abbia interrotto il concerto finale del festival bandistico "A Tubo" nella serata di ieri, l'evento svoltosi nella storica cassa armonica è stato un vero successo, confermando Corato come capitale della musica bandistica in Puglia.
L'evento, diretto con la consueta maestria dal M° Aldo Caputo in onore dei festeggiamenti per il Santo Patrono, San Cataldo, ha celebrato il talento e la tradizione musicale locale.
Il momento clou della serata si è verificato nonostante l'interruzione dovuta al maltempo, quando si è tenuta una toccante cerimonia di premiazione.
Il prestigioso riconoscimento, un trofeo d'arte realizzato dagli studenti del Liceo Artistico "Federico Stupor Mundi" di Corato, specializzazione in Arte dei Metalli e dell'Oreficeria, è stato consegnato dalla professoressa De Zio al M° Benedetto Grillo.
Il maestro è stato premiato per l'eccezionale direzione della Banda della Città di Bisceglie, che ha incantato il pubblico presente.
La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti autorità, tra cui il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessore Beniamino Marcone e il Direttore del Dipartimento Generale Cultura e Turismo della Regione Puglia, Dott. Aldo Patruno, a testimonianza del valore culturale dell'evento.
Un ringraziamento speciale è stato rivolto all'associazione Puglia Armonica per la fondamentale collaborazione nell'organizzazione del festival. L'evento "A Tubo" si conferma così non solo una celebrazione musicale, ma anche un simbolo di cooperazione e valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.
  • Liceo Artistico
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
25 agosto 2025 Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
25 agosto 2025 Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
Altri contenuti a tema
Il concorso Sant’Eligio premia gli studenti del liceo Federico II di Corato Scuola e Lavoro Il concorso Sant’Eligio premia gli studenti del liceo Federico II di Corato Grandi riconoscimenti a Valenza Po e Ruvo di Puglia
Uno stemma per Andria: l’arte degli studenti dello "Stupor Mundi" omaggia la città Eventi Uno stemma per Andria: l’arte degli studenti dello "Stupor Mundi" omaggia la città La cerimonia ieri nella sala consiliare del Palazzo di Città
Al liceo artistico Federico II la presentazione di "Parlami dentro. Oltre il carcere" Scuola e Lavoro Al liceo artistico Federico II la presentazione di "Parlami dentro. Oltre il carcere" Studenti e studentesse a confronto sul tema dell'esistenza e della resistenza in carcere, tra riflessioni personali e spunti letterari
Oltre il carcere: un dialogo sulla libertà e la resistenza   Cultura Oltre il carcere: un dialogo sulla libertà e la resistenza   Un incontro con Marilù Ardillo al liceo "Federico II Stupor Mundi" per riflettere sul significato della prigionia e della libertà
Incontri sul Mediterraneo: un successo di cultura e impegno ambientale a Corato Incontri sul Mediterraneo: un successo di cultura e impegno ambientale a Corato Consegnate le Bandiere del Mediterraneo ai sindaci di Margherita di Savoia e Ruvo di Puglia
XXV edizione del Festival delle Murge: un'edizione straordinaria tra musica e impegno ambientale Associazioni XXV edizione del Festival delle Murge: un'edizione straordinaria tra musica e impegno ambientale Un ricco programma tra il convegno di "Incontri sul Mediterraneo" e il concerto "Musiche d'ambiente - Charles Debussy"
"Gli incontri sul Mediterraneo": alla mostra galleggiante di Monopoli il liceo artistico "Federico II" Cultura "Gli incontri sul Mediterraneo": alla mostra galleggiante di Monopoli il liceo artistico "Federico II" Presenti il preside Savino Gallo e le docenti Mara Nitti e Porzia Volpe
Solidarietà nella donazione: le creazioni delle studentesse Karola Balducci e Arianna Capotorto Scuola e Lavoro Solidarietà nella donazione: le creazioni delle studentesse Karola Balducci e Arianna Capotorto Le allieve del liceo artistico "Federico II Stupor Mundi" raccontano la bellezza di essere speciali
A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”
25 agosto 2025 A Corato il matinée del Gran Concerto Bandistico Città di Bisceglie “Biagio Abbate”
Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide»
25 agosto 2025 Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide»
Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
25 agosto 2025 Gran Shopping Mongolfiera ospita Casa Sanremo Off
Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
25 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di lunedì 25 agosto
Tradizione o trauma? La riflessione di Leal sul “bombardamento” della festa patronale a Corato
24 agosto 2025 Tradizione o trauma? La riflessione di Leal sul “bombardamento” della festa patronale a Corato
Continua la rassegna "A Tubo ": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
24 agosto 2025 Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti
La festa di San Cataldo è a Corato un tuffo nelle tradizioni
24 agosto 2025 La festa di San Cataldo è a Corato un tuffo nelle tradizioni
Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
24 agosto 2025 Festa di San Cataldo, il programma di domenica 24 agosto
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.