Note di festa e riconoscimenti al festival “A Tubo”

Nonostante un'inattesa pioggia abbia interrotto il concerto finale del festival bandistico "A Tubo" nella serata di ieri, l'evento svoltosi nella storica cassa armonica è stato un vero successo, confermando Corato come capitale della musica bandistica in Puglia.L'evento, diretto con la consueta maestria dal M° Aldo Caputo in onore dei festeggiamenti per il Santo Patrono, San Cataldo, ha celebrato il talento e la tradizione musicale locale.Il momento clou della serata si è verificato nonostante l'interruzione dovuta al maltempo, quando si è tenuta una toccante cerimonia di premiazione.Il prestigioso riconoscimento, un trofeo d'arte realizzato dagli studenti del Liceo Artistico "Federico Stupor Mundi" di Corato, specializzazione in Arte dei Metalli e dell'Oreficeria, è stato consegnato dalla professoressa De Zio al M° Benedetto Grillo.Il maestro è stato premiato per l'eccezionale direzione della Banda della Città di Bisceglie, che ha incantato il pubblico presente.La cerimonia ha visto la partecipazione di importanti autorità, tra cui il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessore Beniamino Marcone e il Direttore del Dipartimento Generale Cultura e Turismo della Regione Puglia, Dott. Aldo Patruno, a testimonianza del valore culturale dell'evento.Un ringraziamento speciale è stato rivolto all'associazione Puglia Armonica per la fondamentale collaborazione nell'organizzazione del festival. L'evento "A Tubo" si conferma così non solo una celebrazione musicale, ma anche un simbolo di cooperazione e valorizzazione delle eccellenze artistiche del territorio.