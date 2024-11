Tenta di dar fuoco ad un'auto, messo in fuga dalla Metronotte

Erano circa le 2.00 del mattino, quando l'intervento di due nostre GpG ha permesso di evitare di mandare al rogo l'ennesimo veicolo. In via Alfano una Volkswagen era appena stata alle fiamme, con una bottiglia di liquido infiammabile ancora sulla carrozzeria. Dell'autore nessuna traccia, forse fuggito avendo udito il rumore dell'auto di servizio che si avvicinava, ma le nostre GpG hanno immediatamente chiesto l'intervento delle autorità e provveduto a spegnere le fiamme con gli estintori in dotazione, riuscendo ad allontanare anche un'auto posta nelle immediate vicinanze delle fiamme. In pochi minuti sono giunte sul posto le Forze dell'Ordine ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Limitati i danni che altrimenti sarebbero stati di più importanti entità.