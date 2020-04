Novantenne di Corato chiama i Carabinieri: «Ritirate voi per me la pensione»

Un 90enne, residente a Corato, nei giorni scorsi ha appreso dell'iniziativa intercorsa tra l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane, tendente ad agevolare gli anziani oltre i 75 anni, affinché venga portata loro la pensione direttamente a casa da militari dell'Arma durante tutto il periodo dell'emergenza Covid-19.L'anziano ha quindi chiamato telefonicamente la Stazione Carabinieri di Corato per sincerarsi della veridicità della notizia. I militari hanno spiegato la procedura, tanto snella quanto sicura, e l'uomo ha subito richiesto di poter aderire.Questa mattina un militare dell'Arma ha così ritirato dall'ufficio postale coratino la pensione dall'anziano e gliel'ha consegnata direttamente a domicilio, ricevendo infiniti ringraziamenti.I Carabinieri, nel rappresentare che il servizio è completamente gratuito, fanno presente che tale prestazione non potrà essere resa a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione delle pensione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione, pertanto è una procedura finalizzata ad evitare gli spostamenti fisici delle persone sole ed a maggior rischio di contagio da Covid-19, oltre a prevenire la commissione di eventuali reati in loro danno quali truffe, rapine o scippi.L'accordo tra L'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane sta riscuotendo plauso e già diverse sono le adesioni per le quali si prevede la consegna delle pensioni nella giornata di domani a Corato.