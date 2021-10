Nuova sinergia artistica fra il Collettivo Teatrale di Corato e il Piccolo Teatro di Canosa

Era nell'aria e la notizia si andava diffondendo di giorno in giorno sempre di più tra gli appassionati di teatro e di cultura. Il Collettivo Teatrale Coratino, diretto artisticamente da Antonio Montrone, Presidente del Forum degli Autori e Vice Presidente del Piccolo Teatro "ChivivefarumorE" della vicina Canosa, si fonde con quest'ultimo. Nella assemblea generale costitutiva svoltasi nella città di Canosa di Puglia, Antonio Montrone è stato eletto presidente all'unanimità. Nel Consiglio Direttivo è stato altresì eletto il coratino Federico Lotito."Tanti sono i progetti da realizzare – dice Montrone – e tanta la fame cittadina di teatro relativa a entrambe le strutture che si sono fuse da soddisfare, che saremo costretti a dei veri e propri "tour de force" per porgere ai nostri affezionati spettatori quanto di più gradevole potremo porre in essere. Abbiamo di pronta già una serata con tre storie diverse che saranno interpretate da Nunzio Sorrenti, storico interprete teatrale di Canosa, che dovrebbero andare in scena entro il mese di ottobre.Non mancheranno serate di cabaret, di presentazioni di libri con accompagnamenti musicali, lavori teatrali di ogni ordine e grado che spazieranno dal testo tradizionale a quello più impegnato, in maniera da dare la possibilità ad ognuno di esprimersi secondo i propri gusti scenici. Per fine stagione ci sarà un omaggio allo scrittore cileno Antonio Skarmeta che scrisse "Il postino di Neruda", da cui fu ricavato il celebre film interpretato dai compianti Massimo Troisi e Philippe Noiret. Non un adattamento del film ma uno spettacolo tratto dalla sceneggiatura del romanzo".I componenti gli organismi del nascente sodalizio sono:Antonio Montrone – PresidenteDonato Destino – Vice PresidenteNunzio Sorrenti – Direttore ArtisticoAntonio Pastor – TesoriereRossella Di Gioia – SegretariaLisa Lafaenza – ConsigliereFederico Lotito – Consigliere