Nuove tariffe per i servizi di trasporto pubblico

Un inizio d'anno da ricordare per i pendolari del nord barese e per tutti quei viaggiatori che dispongono del servizio.La giunta regionale, infatti, lo scorso 22 dicembre ha disposto di adeguare la tariffa chilometrica minima dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale.A ricordare l'adeguamento è stata la Ferrotramviaria che gestisce le ferrovie del nord barese.Le nuove tariffe avranno efficacia a decorrere dall' 11 gennaio 2021. I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari ed automobilistici saranno adeguati alla nuova base tariffaria, secondo le disposizioni regionali.«Eventuali titoli di viaggio acquistati entro il 10 gennaio 2021 e non utilizzati (servizio autolinee), restano validi fino al 31 gennaio» ricorda la ferrotramviaria.E tra gli utenti si registra già l'amarezza del rialzo dei prezzi.