Nuovo anno scolastico, le domande di Direzione Corato all'Amministrazione comunale

se le operazioni di pulizia e sanificazione di tutti gli istituti sono state espletate, così come la pitturazione delle aule, l'adeguamento delle palestre e la cura dei giardini esterni alle strutture, in particolare nelle scuole primarie;

se è stato costituito un tavolo di concertazione per il trasporto scolastico;

se il servizio mensa sarà attivato;

quando e come partiranno le opere di sostegno all'edilizia scolastica;

come saranno ripartiti i finanziamenti citati nella lettera del Sindaco.

A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, che auspichiamo possa segnare il ritorno alla normalità dopo due anni contraddistinti da disagi e incertezze fortemente penalizzanti per tutto il settore,sente la necessità di porre alcune domande all'Amministrazione Comunale.Dalla lettera aperta inviata al proposito dal Sindaco e dall'Assessore alle politiche educative e culturali, non si evince nulla riguardo le azioni che l'Amministrazione intende mettere in atto per risolvere i problemi che attanagliano questo settore e garantire il corretto e sicuro avvio delle attività scolastiche. A questo proposito,chiede al Sindaco, all'Assessore alle politiche educative e culturali ed all'Amministrazione tutta:Non solo le istituzioni scolastiche, ma tutta la comunità ha bisogno di risposte chiare, che si traducano rapidamente in azioni operative. Auspichiamo una maggiore presenza attiva da parte dell'Amministrazione, che vada al di là del blando intervento epistolare. E' necessario il coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici nelle diverse scelte operative, per garantire le condizioni ottimali per un sereno rientro nelle aule.Direzione Corato ritiene che sarebbe stato necessario affrontare questi problemi giocando d'anticipo e trovando le soluzioni nei tempi dovuti, come generalmente avveniva nelle passate amministrazioni di centro destra.Ci rivolgiamo ora all'Amministrazione, con spirito costruttivo, sperando che ci sia ancora ancora tempo per rimediare a tutte queste carenze organizzative.