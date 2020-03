Nuovo decreto, aperte edicole e tabacchi. L'elenco non ufficiale delle attività necessarie ed essenziali

Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

PESCA E ACQUACOLTURA

INDUSTRIE ALIMENTARI

INDUSTRIA DELLE BEVANDE

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

FABBRICAZIONE DI SPAGO, CORDE, FUNI E RETI

FABBRICAZIONE DI TESSUTI NON TESSUTI E DI ARTICOLI IN TALI MATERIE (ESCLUSI GLI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO)

Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro

Fabbricazione di carta

Stampa e riprdozuine di supporti registrati

FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO

Fabbricazione di prodotti chimici

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

Fabbricazione di articoli in gomma

Fabbricazione di articoli in materie plastiche

Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia

Fabbricazione di prodotti refrattari

Produzione di alluminio e semilavorati

Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti staccate e accessori)

Fabbricazione di altri strumenti per irradiazione ed altre apparecchiature elettroterapeutiche

Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)

Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione

Riparazione e manutenzione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

Riparazione e manutenzione di macchine per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere

Riparazione e manutenzione di trattori agricoli

Riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

Riparazione di apparati di distillazione per laboratori, di centrifughe per laboratori e di macchinari per pulizia ad ultrasuoni per laboratori

Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

Riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane (esclusi i loro motori)

Installazione di apparecchi medicali per diagnosi, di apparecchi e strumenti per odontoiatria

Installazione di apparecchi elettromedicali

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI

ATTIVITà DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Installazione di impianti elettrici

Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)

Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Commercio di parti e eccessori di autoveicoli

per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori

Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e antinfortunistici

Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)

Trasporto ferroviario di merci

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane

Trasporto con taxi

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

Trasporto di merci su strada

Trasporto mediante condotte di gas

Trasporto mediante condotte di liquidi

TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

TRASPORTO AEREO

MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

ATTIVITà FINANZIARIE E ASSICURATIVE

RICERCA SCIENTFICA E SVILUPPO

TRADUZIONE E INTERPRETARIATO

SERVIZI VETERINARI

Servizi di vigilanza privata

Servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie

Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio

Altre attività di pulizia nca

Attività dei call center

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA

ISTRUZIONE

ASSISTENZA SANITARIA

SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO E PROFESSIONALI

Nella tarda serata di ieri il premier Giuseppe Conte ha illustrato per sommi capi i contenuti di un nuovo decreto che sarà pubblicato quest'oggi in Gazzetta Ufficiale. Un decreto che aumenta le restrizioni per l'emergenza coronavirus e che limita l'apertura delle attività produttive ai soli servizi ritenuti necessari ed essenziali.