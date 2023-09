Nuzzle, il dj producer di Corato trionfa al Festival di Castrocaro con “Ho Pianto”

Il Festival di Castrocaro da oggi parla un po' coratino: Il dj e producer, già da un po' sulla cresta dell'onda (ne abbiamo parlato qui qualche tempo fa), ha infatti prodotto il brano "Ho Pianto" dell'ortese, vincendo il premio come miglior produzione.La traccia portata da Kaotika, nome d'arte di Pietro Peloso, ha conquistato la giuria di quello che, dopo il festival di Sanremo, è considerato tra i più importanti appuntamenti canori d'Italia, facendo incetta di premi: oltre al già citato premio di miglior produzione l'accoppiata vincente Kaotika-Nuzzle ha conquistato il terzo gradino del podio nella graduatoria finale, il Premio della Critica ed il premio al Miglior Artista.Ancora un grandissimo successo dunque per il giovanissimo Nuzzle, nome d'arte di, ormai artista sempre più affermato nel panorama italiano e non. Per un dj e producer di stampo "dance-elettronico" poi, affermarsi su un palco notoriamente pop come quello di Castrocaro, nella sua 65sima edizione, è vittoria ancor più importante, che dimostra come questo ragazzo classe 2000 sia eclettico e molto talentuoso.

Puoi ascoltare qui "Ho Pianto"