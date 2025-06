Oltre il carcere: un dialogo sulla libertà e la resistenza  

Un evento di grande coinvolgimento l'incontro del 31 maggio, organizzato con il patrocinio morale del Comune di Corato, ha visto la partecipazione attiva delle studentesse e degli studenti del liceo, offrendo loro un'importante occasione di confronto.Autrice diha approfondito il tema dell'esistenza e della resistenza in carcere, mettendo in luce aspetti spesso trascurati.La lettura del libro ha stimolato riflessioni profonde, evidenziando il senso di isolamento, il peso dei pensieri e la ricerca di spazi di espressione liberi. Attraverso la lettura delle lettere, le studentesse e gli studenti hanno compreso la potenza della parola scritta come mezzo per alleviare la solitudine e dare voce alle proprie emozioni.L'autrice ha lasciato agli studenti segnalibri e riflessioni provenienti dalle carceri visitate, creando un ponte tra mondi apparentemente lontani, ma uniti dalla ricerca di umanità e comprensione.