Oltre ogni ostacolo per una studentessa del liceo artistico coratino

Sasha Kopil è arrivata in Italia dall'Ucraina due anni fa. Non dev'essere stato un trasferimento facile e non è necessario spiegare perché, lo capiamo tutti.Abbiamo imparato, raccontano i docenti del liceo artistico Federico II Stupor Mundi, a conoscerla per il suo atteggiamento timido e composto e per la delicatezza dei suoi modi.I primi tempi l'italiano per lei è stato un ostacolo: faticava a comprenderlo e ancor più a parlarlo, ma la sua determinazione è stata ammirevole.Usava il traduttore, scriveva in ucraino e traduceva incessantemente, per capire e per farsi capire, e per studiare; è stato subito chiaro, infatti, che lo studio per lei aveva e ha un grande valore.All'inizio del suo secondo anno scolastico in Italia aveva già fatto un balzo enorme: riusciva a seguire tutte le lezioni in autonomia e a studiare utilizzando gli stessi libri che usavano i suoi compagni. La sua attenzione in classe è sempre stata esemplare e, quando la lingua ha smesso di essere un impedimento, i frutti del suo lavoro sono diventati ben visibili a tutti: talvolta era in grado di rispondere prima e meglio dei suoi compagni di classe persino alle domande di grammatica italiana. Il suo percorso continua tuttora con esiti più che positivi.Sasha è una ragazza responsabile, sensibile, profonda e molto determinata. È una persona da cui tutti abbiamo molto da imparare e siamo molto felici di avere il piacere e l'orgoglio di averla accolta in questa scuola.Sabato 11 gennaio a Sasha e' stata assegnata una delle quattro borse di studio per studenti meritevoli dalla Fondazione "Luigi & Maria De Benedittis" destinata ai ragazzi delle scuole superiori di Corato che, nel corso del biennio, si sono distinti per impegno, merito e per il desiderio di proseguire gli studi con più serenità.