Omicidio a Corato, fermati i presunti autori: sono due fratelli

Il 16.12.2024 poco prima delle ore 19.00, Nicola Manzi, 50enne di Corato, ha perso la vita nel corso di una sparatoria avvenuta a Corato, in via Nicola Salvi, essendo stato attinto da un colpo di arma lunga da sparo. Nel corso del confronto armato, è rimasto gravemente ferito anche il fratello della vittima, M.M. 41enne, già sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso un ospedale del capoluogo pugliese.Immediatamente sul luogo dell'omicidio sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia i Molfetta, poi supportati dal Nucleo Investigativo e dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari. Tempestivamente è intervenuto anche personale del Commissariato P.S. di Corato.Le indagini sono state immediatamente coordinate sul posto dal magistrato di turno esterno della Procura della Repubblica di Trani, che ha disposto l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza della Polizia Locale e ha identificato e, quindi, iscritto nel registro degli indagati -grazie al supporto della polizia giudiziaria, nella identificazione- i soggetti che avevano preso parte all'episodio delittuoso. Tra essi anche una donna, B.M. di 48 anni, moglie della vittima che, dopo aver raccolto la pistola del marito, secondo quanto emerso dagli elementi acquisiti, ha attivamente partecipato alla sparatoria, inseguendo gli autori dell'omicidio nei cui confronti esplodeva alcuni colpi di pistola.Nel corso della notte, il Pubblico Ministero ha proceduto a interrogatori e assunzione di sommarie informazioni, assistito dalla polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri. All'esito dell'attività investigativa, il Pubblico Ministero ha disposto, a distanza di poche ore dal fatto, con proprio decreto il fermo dei due presunti autori. Si tratta di due fratelli, P.S. di 22 anni e P.G. di 18 anni, entrambi originari di Corato e con precedenti di polizia. I due uomini sono stati fermati per omicidio e porto illecito d'arma comune da sparo e associati alla casa circondariale di Trani.Ha disposto altresì il fermo della donna con decreto che i militari dell'Arma hanno proceduto ad eseguire. Per lei, l'ipotesi di reato è quella di tentato omicidio e porto illecito d' arma comune da sparo. Fondamentali per la ricostruzione della dinamica dei fatti sono state le immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto che ha consentito di documentare integralmente la dinamica dei fatti. Di scarsa utilità, invece, gli apporti delle testimonianze e degli interrogatori raccolti dal Pubblico Ministero e dagli investigatori nell'immediatezza.Nel corso del sopralluogo, svolto dalla Sezione Investigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri, sono stati repertati numerosi bossoli, di diverso calibro, esplosi dalle armi utilizzate nel corso della sparatoria. Le armi non sono state rinvenute sul posto né nella disponibilità delle persone fermate. L'accertamento dell'intera dinamica dei fatti, del movente dell'omicidio e dell'eventuale ulteriore coinvolgimento di altre persone proseguirà nelle prossime ore.