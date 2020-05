Onofrio Spagnoletti Zeuli: «Buona ripartenza a tutti»

«Il mio sincero augurio di buona ripartenza e ripresa al lavoro a tutti i colleghi imprenditori e lavoratori italiani che oggi riaprono le proprie attività: bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste, abbigliamento, negozi al dettaglio etc.». Sono le parole che il Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli, nella sua qualità di presidente onorario di Confagricoltura Puglia, rivolge a quanti oggi tornano al lavoro, con ottimismo e spirito di sacrificio per fronteggiare momenti difficili come questi.«Sono certo - prosegue nel suo messaggio il Conte Spagnoletti - che con la disponibilità e la professionalità che contraddistingue i nostri negozi, saloni di bellezza, ristoranti e tutte le altre attività commerciali, con la ricerca della qualità del Made in Italy tanto invidiato nel mondo, con il sorriso e la gentilezza riservata ai clienti, riusciremo, tutti insieme, a risollevare il nostro paese Italia».