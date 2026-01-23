Open day del Liceo Oriani

Sono iniziati gli all'open day del Liceo Classico e delle Scienze Umane. Chi non ha paura dell'impegno serio, chi crede nella formazione ampia e al passo coi tempi, chi cerca un ambiente di apprendimento sereno ed inclusivo, venga ad ascoltare le testimonianze dei nostri studenti e degli ex-liceali, piccoli e grandi.Venga domenica 25 Gennaio alle 11,00 a conoscere quanto sia al passo coi tempi la nostra offerta formativa.Durante gli Open Day precedenti ci hanno raggiunti ex alunni, laureati in economia, matematica, statistica, oltre che in lettere, medicina, lingue etc. A conferma di quanto la formazione umanistica del Liceo Oriani costituisca la base per brillanti carriere in campo scientifico, ci ha onorati della sua presenza anche l'Ing. Adriano Calvi dell'ESTEC (Centro europeo per la ricerca e la Tecnologia Spaziale) in Olanda, tra i responsabili del telescopio Euclid.E in campo imprenditoriale? Tanti sono gli Orianini che si distinguono nell'industria e nel terziario. Domenica prossima, all'Open Day sarà presente, infatti, anche la dott.ssa Marina Mastromauro, Amministratore delegato GRANORO che trasfonde una formazione classica solida nella gestione e nei successi di un'eccellente azienda.Il 29 Gennaio, come da tradizione, tutta la nostra comunità sarà felice di visionare lo spettacolo di prosa Frankenstein recitata dalla compagnia American Drama Group & TNT Theatre, interamente in Inglese, una lingua, a nostro avviso, ormai essenziale nel mondo del lavoro e della cultura. Sarà per questo che all'Oriani abbiamo da anni attivato il lettorato con i madre-lingua e che siamo Centro Cambridge per le certificazioni?Venerdì 30 Gennaio, poi, presso il Teatro Comunale di Corato, il Liceo Classico Oriani porterà in scena l'Ifigenia in Aulide di Euripide, preceduta dall'antefatto semiserio ed autoprodotto Donne sull'orlo della Guerra di Troia.Un Liceo che offra il Diritto ed il Social Media Marketing tra le discipline, così come le interessanti attività di Laboratorio di Fisica e Scienze, un liceo che sia costituito da una comunità medio-piccola attenta ai bisogni di ogni studente, che mantenga rapporti internazionali di scambio, che promuova lo sviluppo psico-fisico degli alunni non è facile da trovare.Insomma, che aspettate ancora?Le iscrizioni si chiudono il 14 Febbraio e si possono effettuare sia digitalmente sulla Piattaforma UNICA del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sia in formato cartaceo presso la segreteria del nostro istituto in Via S. Faustina Kowalska 1, a Corato (tel 080-8721047), di mattina e di pomeriggio.