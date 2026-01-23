Open day del "Tandoi" di Corato

Scuola, maturità
Corato - venerdì 23 gennaio 2026 14.14 Comunicato Stampa
Formarsi prima, entrare prima nel mondo del lavoro, costruire competenze concrete e spendibili: è questa la sfida raccolta dall'Istituto Professionale "L. Tandoi" di Corato, che rilancia la propria offerta formativa puntando sul percorso quadriennale, una proposta moderna e altamente professionalizzante, pensata per i giovani e per il territorio.

La scuola offre percorsi negli indirizzi dell'Enogastronomia e dell'Ospitalità Alberghiera e Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, combinando formazione teorica, laboratori specialistici e stage in azienda per garantire agli studenti una preparazione immediatamente spendibile nel mondo del lavoro o pronta per continuare negli ITS.

Il quadriennale consente di conseguire il diploma in quattro anni, anticipando l'ingresso nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi negli Istituti Tecnologici Superiori (ITS). Un'opportunità reale, fondata su una didattica innovativa che integra laboratori specialistici, stage aziendali, progetti professionalizzanti e collaborazioni con il tessuto produttivo locale.

«Il nostro obiettivo – sottolinea il Dirigente Scolastico Francesco Catalano – è offrire ai ragazzi una scuola concreta, capace di parlare il linguaggio del lavoro senza rinunciare alla qualità della formazione. Il percorso quadriennale rappresenta una risposta efficace alle esigenze di un mercato che chiede competenze, flessibilità e preparazione pratica».

Al termine del percorso, gli studenti possono accedere a importanti realtà formative post-diploma come ITS Agroalimentare, ITS Academy Puglia (Turismo, beni culturali e attività artistiche), ITS Academy Agripuglia – Agribusiness School e ITS Academy Biotech for Life – Nuove tecnologie per la vita, rafforzando il collegamento diretto tra scuola, formazione avanzata e occupazione.

Un'occasione privilegiata per conoscere da vicino l'offerta del "Tandoi" sarà l'Open Day di domenica 25 gennaio, dalle 11.00 alle 13.00, appuntamento centrale del percorso di orientamento rivolto a studenti e famiglie. Durante la mattinata sarà possibile visitare l'istituto, entrare nei laboratori, incontrare docenti e studenti e approfondire i percorsi di studio in un clima di dialogo e partecipazione.

«Invitiamo famiglie e ragazzi a vivere la scuola in prima persona – aggiunge il dirigente – perché solo entrando nei nostri spazi e confrontandosi con chi li anima ogni giorno si può cogliere davvero il valore della nostra proposta educativa».

Accanto al quadriennale, l'Istituto Professionale "L. Tandoi" propone anche i percorsi quinquennali in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera e in Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, oltre al corso serale per adulti, pensato per chi desidera conseguire il diploma o riqualificarsi conciliando studio, lavoro e vita familiare.

Inclusione, attenzione ai bisogni educativi di ogni studente e valorizzazione delle differenze sono pilastri dell'azione educativa dell'istituto, che durante l'anno scolastico attiva numerosi progetti culturali, espressivi e laboratoriali a supporto delle discipline professionalizzanti.

Il "Tandoi" si presenta così come una scuola dinamica, concreta e orientata al futuro, un vero ponte tra formazione e professioni, dove passione e competenze diventano opportunità reali di crescita personale e lavorativa.

La scuola è a disposizione delle famiglie che desiderano iscrivere i propri figli, offrendo supporto per completare la procedura. Sarà possibile formalizzare l'iscrizione tutte le mattine, dalle 8:00 alle 13:00, e nei pomeriggi, dalle 16:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì.

Ecco gli appuntamenti da non perdere:
Domenica 25 gennaio: dalle 11.00 alle 13.00
Open Night Giovedì 5 febbraio: dalle 19. 00 alle 22. 00
