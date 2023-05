“Open day”, in uscita il terzo singolo del cantautore coratino Gäbe

Un'apertura straordinaria a quelli che sono i meccanismi intricati della nostra testa. È questo il fulcro principale su cui si basa "Open day", il terzo singolo del giovane artista coratino Gäbe, in uscita su tutte le piattaforme digitali il prossimo 18 maggio, prodotto dalla Red Tomato Productions. Open day arriva dopo i successi di "Nessuno mi sente" e "Attese", singoli che hanno portato il giovane cantautore a farsi strada sul territorio locale.Per scrivere il brano, il cantautore è partito da una semplice domanda: "se potessimo fare un giro all'interno della nostra testa, cosa scopriremmo di essa?" Ed è da qui che parte una intricata ricerca a cui però non è semplice trovare una risoluzione immediata. L'artista immagina le diverse stanze della mente come se fossero un museo, dove ogni spazio rappresenta la diversa versione di se stesso dove il pubblico ha la possibilità di toccarla con mano, giocandoci ed esplorandola. Ci sono stanze dedicate agli interessi, alle relazioni e ai loro drammi, alle insicurezze e ai successi. Alcune stanze sono chiuse, altre inesplorabili e complicate come se fossero un labirinto da cui è difficile uscire. Il percorso non è mai lineare, è fatto di salite e discese continue. L'idea di presentare questo open day mentale è vista come un gioco, in cui ci si può riflettere come in uno specchio e risolverlo come se fosse un cubo di Rubik.E questo venerdì alle ore 22:00, presso la sede di Teatri Di.Versi, Gäbe presenterà al pubblico il suo singolo, con un party lancio e la proiezione in anteprima del videoclip.Gäbe, pseudonimo di Luigi Gabriele, è un artista emergente pugliese. Attratto dal mondo dello spettacolo mette alla prova la sua creatività da giovanissimo, cimentandosi come ritrattista, grafico e videomaker. Dal 2018 decide di investire nelle sue due grandi passioni: la musica e la recitazione. Frequenta lezioni di canto presso la scuola del maestro Marilia Papaleo, partecipando a diversi contest canori e imboccando la strada del cantautorato con la pubblicazione del suo primo singolo "Nessuno mi sente" a maggio 2021 e a settembre raggiunge la finale del concorso nazionale "Musica è". Dopo il successo d'esordio riscosso tra critica e pubblico del suo singolo torna con la pubblicazione di "Attese". Vince il primo posto de "Il canzoniere Italiano" che gli permette di esibirsi al Festival di Potenza 2022 e lo scorso aprile arriva in semifinale per la "Nota D'oro".Di seguito, il link di presave del brano: https://distrokid.com/hyperfollow/gabe18/open-day SpotifyYoutubeInstagramSito web