Young Day XXIX, il Liceo Oriani apre la scena alla creatività: due giorni di performance e comunità

Il Liceo Oriani si prepara a inaugurare la XXIX edizione dello Young Day, le giornate dell'arte e della creatività studentesca che, come ogni anno, trasformano l'istituto in un laboratorio culturale aperto. L'appuntamento è fissato per il 4 e 5 giugno 2026, due date ormai consolidate nel calendario scolastico e particolarmente attese dagli studenti.Durante le due giornate, gli spazi del liceo si animeranno con performance canore, coreografie, giochi, sketches, musical e momenti teatrali, offrendo una panoramica delle competenze espressive maturate dagli studenti nel corso dell'anno. Un'occasione per valorizzare talenti, sperimentazioni e linguaggi artistici che integrano e arricchiscono il percorso formativo tradizionale.Uno dei momenti più significativi è previsto nella serata del 4 giugno, quando si terrà il saluto ai maturandi: un passaggio simbolico che ogni anno coinvolge l'intera comunità scolastica. Tra emozione, ricordi e prospettive future, il rito rappresenta un ponte tra chi conclude il proprio percorso e chi continuerà a viverne l'esperienza.Lo Young Day si conferma così non solo un evento culturale, ma un rituale collettivo che rafforza il senso di appartenenza e racconta l'identità del Liceo Oriani attraverso la voce dei suoi studenti.