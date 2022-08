«Gli operatori devono poter lavorare tranquilli: la visita di giovedì è servita per dar loro ampie rassicurazioni sul futuro dell'ospedale "Umberto I" di Corato». Queste le parole di, Direttore Sanitario dell'Asl Bari, al termine dell'incontro con i direttori e responsabili di tutte le unità operative che si è tenuto nell'ospedale di Corato, alla presenza del direttore medicoe della dottoressaIl Direttore Sanitario ha portato agli operatori il saluto e soprattutto l'attenzione che la Direzione strategica dell'azienda sanitaria barese sta riservando alle strutture in questo particolare periodo dell'anno e, segnatamente, a quelle impegnate nella gestione dell'emergenza-urgenza, in territori ampi e complessi come è anche quello dell'Alta Murgia.«Corato è un ospedale di primo livello e in quanto tale riveste un ruolo strategico nella programmazione di medio e lungo termine della nostra azienda sanitaria e, in tal senso, è necessario rafforzare la fiducia tra gli operatori sanitari» ha rimarcato Sivo., come ipotizzato in qualche recente polemica di stampa, ma una prospettiva nuova che, come ha aggiunto Sivo, «riguarda le necessità delle singole unità operative e la programmazione, cui stiamo già lavorando, di progetti innovativi connessi al rapporto tra ospedale e territorio. Ai dipendenti vanno il plauso e il ringraziamento della Asl di Bari per l'assistenza sanitaria che sono in grado di garantire quotidianamente, in particolare gli uomini e le donne impegnati nell'emergenza-urgenza, dal 118 al pronto soccorso».