Restyling ospedale “Umberto I” di Corato
Restyling ospedale “Umberto I” di Corato
Attualità

Bollini Rosa Fondazione Onda, c'è anche l'ospedale di Corato

Dieci riconoscimenti a nosocomi del Barese. Tra di essi anche l'"Umberto I"

Corato - venerdì 28 novembre 2025 Comunicato Stampa
La ASL di Bari conquista 10 Bollini Rosa per il biennio 2026-2027, uno in più rispetto al ciclo precedente, grazie ai percorsi dedicati alla salute femminile realizzati nei suoi cinque ospedali. Il riconoscimento arriva da Fondazione Onda ETS, che oggi a Roma ha premiato 370 strutture a livello nazionale, impegnate nella prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere. A rappresentare la ASL, alla cerimonia presso il Ministero della Salute, è stata la direttrice sanitaria Rosella Squicciarini.

Il risultato complessivo cresce grazie al miglioramento in particolare di due strutture: l'Ospedale San Paolo, che passa da 2 a 3 Bollini, e l'Ospedale San Giacomo di Monopoli, anch'esso salito da 2 a 3 Bollini. Entrambi raggiungono così il punteggio massimo. Positive anche le valutazioni per l'Ospedale della Murgia con 2 Bollini, e per gli ospedali Di Venere e Umberto I di Corato, che ottengono 1 Bollino ciascuno.

"La crescita della ASL – dichiara il direttore generale Luigi Fruscio – certifica la qualità dei percorsi assistenziali e l'impegno costante nella personalizzazione delle cure, soprattutto nelle aree cliniche che più incidono sulla salute femminile. Il lavoro svolto in questi anni è il frutto della attenzione che tutti i professionisti della ASL di Bari dedicano al tema: attenzione che sta producendo risultati concreti per le nostre comunità".

Nel processo di valutazione, Fondazione Onda ha preso in considerazione 18 specialità cliniche: quest'anno sono state aggiunte Oftalmologia e Medicina del Dolore, ed è stata reintrodotta la Pediatria, ampliando ulteriormente l'attenzione verso le diverse età e i differenti bisogni di salute.

"Il riconoscimento di Onda – ha commentato Squicciarini – racconta l'impegno quotidiano delle nostre équipe e la capacità dell'azienda di sviluppare percorsi realmente orientati al genere. Continueremo a lavorare per ambienti accoglienti, sicuri e attenti alle differenze, garantendo alle donne di ogni età servizi adeguati e di qualità".

Questo riconoscimento si inserisce in una strategia aziendale solida: la ASL Bari è da anni schierata in prima linea a favore delle donne, sostenendo la medicina di genere attraverso percorsi clinici dedicati e scelte organizzative mirate. L'azienda adotta stabilmente il bilancio di genere per programmare servizi equi, comprendere i bisogni femminili e orientare decisioni inclusive. Parallelamente, ha sviluppato procedure strutturate per il contrasto della violenza di genere, dalle reti di accoglienza protetta ai protocolli operativi integrati, fino alla formazione continua del personale. Un impegno che si accompagna alla valorizzazione della leadership femminile all'interno dell'organizzazione, con numerose professioniste alla guida di Dipartimenti, Strutture Complesse e Unità Operative. Una governance che unisce competenza, visione e attenzione ai bisogni delle pazienti, contribuendo a rendere la sanità sempre più vicina, inclusiva e orientata al futuro.
  • Ospedale Umberto I
Corato è 'Made in Italy'
27 novembre 2025 Corato è 'Made in Italy'
Incidente sulla SP231: auto si ribalta
27 novembre 2025 Incidente sulla SP231: auto si ribalta
Altri contenuti a tema
Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune Nuovo Ospedale del Nord Barese, i sindaci fanno fronte comune De Benedittis: «Investimento sul futuro e sul diritto alla salute». De Chirico: «Visione integrata e nuova viabilità». Chieco: «Un polo di eccellenza a soli 16 km da Ruvo»
Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Vita di Città Si rinnova il Progetto Media 2.0, donati nuovi arredi al reparto di Pediatria dell’ospedale di Corato Si consolida la collaborazione tra Granoro, associazione Salute e Sicurezza e Asl
Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Speciale Granoro dona alla pediatria di Corato numerosi arredi Venerdì 29 agosto la consegna ufficiale di armadi, comodini e tavolini all'ospedale Umberto I
CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti CUP dell'Umberto I, un solo sportello, tempi infiniti Un grido di allarme dalla cittadinanza: la sanità locale soffre per carenza di personale e disservizi
Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato Gli otto medici in formazione specialistica si sono cimentati sulle tecniche base di chirurgia laparoscopica
All’ospedale Umberto I di Corato arriva “Spiderman” All’ospedale Umberto I di Corato arriva “Spiderman” Il supereroe ha regalato sorrisi ed emozioni ai piccoli pazienti del reparto pediatria
Pareti colorate coi personaggi della Disney: il restyling all'Umberto I di Corato Vita di Città Pareti colorate coi personaggi della Disney: il restyling all'Umberto I di Corato Sistemati anche asfalto e segnaletica all'esterno dell'ospedale
Mamma e neonato a contatto da subito: a Corato apre la stanza per lo “skin to skin” Mamma e neonato a contatto da subito: a Corato apre la stanza per lo “skin to skin” A disposizione un ambiente dedicato con attrezzature in parte donate dall’Associazione Adisco
Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
27 novembre 2025 Una Vita senza Sbarre” racconti di sfide educative e riscatto umano
Controlli tossicologici e sicurezza stradale: il nuovo scenario dopo la riforma dell’art. 187 c.d.s.
27 novembre 2025 Controlli tossicologici e sicurezza stradale: il nuovo scenario dopo la riforma dell’art. 187 c.d.s.
Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella "
27 novembre 2025 Legalità, lezioni con la Guardia di Finanza alla scuola "Santarella"
Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato
26 novembre 2025 Linea Ferrotramviaria, circolazione ripristinata a Corato
Sicurezza a Corato, il sindaco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza
26 novembre 2025 Sicurezza a Corato, il sindaco ha incontrato il Capo di Stato Maggiore della Guardia di Finanza
Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato
25 novembre 2025 Interruzione provvisoria linea Ferrotramviaria per messa in sicurezza a Corato
Nessun seggio in Regione per i nove candidati coratini
25 novembre 2025 Nessun seggio in Regione per i nove candidati coratini
25 novembre, l’orologio di Palazzo di Città a Corato si colora di arancione
25 novembre 2025 25 novembre, l’orologio di Palazzo di Città a Corato si colora di arancione
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.