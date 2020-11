Ossigeno liquido prescrivibile e gratuito a tutti i malati di Covid-19

«Per effetto della grave emergenza pandemica in atto, le farmacie accusano una assoluta difficoltà nel rifornimento di ossigeno terapeutico gassoso sia a causa di carenza di contenitori da parte delle aziende fornitrici, che per la prolungata permanenza delle bombole di ossigeno presso il domicilio dei pazienti». È quanto segnalava, con nota del 13/11/2020, la Consulta degli Ordini dei farmacisti di Puglia al Dipartimento regionale per la promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport.Le segnalazioni avanzate da parte di Farmacisti titolari di farmacia destavano quindi «una condizione di grave allarme», inducendo l'Ordine a denunciare il rischio «che ne hanno necessità, sulla base di regolare prescrizione medica. Si ritiene indifferibile - aggiungevano i farmacisti - un intervento straordinario delle competenti Autorità, finalizzato a garantire la fornitura alle farmacie del territorio regionale di almeno ulteriori 10.000 bombole di ossigeno gassoso e l'adozione di un apposito provvedimento con cui la Regione Puglia autorizzi i medici a prescrivere l'ossigenoterapia attraverso l'uso di ossigeno liquido, in deroga al piano terapeutico».Una situazione di evidente emergenza che ha trovato risposta concreta nel bollettino del governo regionale n. 159 del 20 novembre.Con il documento, il Presidente della Giunta, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente del Servizio Politiche del Farmaco e dal Dirigente ad Interim della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, ha disposto autorizzazione, «in via del tutto eccezionale fino al 31/01/2021, in ragione della fase emergenziale e nei casi di indisponibilità delle bombole di ossigeno gassoso nel canale della farmaceutica convenzionata,domiciliare (OTL) ai pazienti che ne necessitano».Si dispone «che la prescrizione sia effettuata dai MMG (medici di Medicina generale)/PLS (pediatri di libera scelta) su ricetta rossa cartacea SSN, riportando la dicitura "Ossigeno liquido 26.520 litri", per una durata massima di 60 giorni di terapia e di n. 1 bombola per singola ricetta».