Parrucchieri a Palazzo di Città chiedono l'ascolto delle istituzioni

Questa mattina a Palazzo di Città, il Sindaco Corrado De Benedittis ha incontrato una delegazione della categoria dei Parrucchieri.Anche questo settore è in crisi e chiede l'immediata riapertura e vaccinazione della categoria.Nonostante le chiusure e le ingenti spese affrontate per l'adeguamento alle norme Anticovid, tale settore è sostanzialmente escluso dai ristori previsti dallo Stato.Come gli estetisti, anche i parrucchieri sono costretti a subire la concorrenza sleale di chi viola ogni legge praticando lavoro nero.Il Sindaco esprime estrema comprensione del problema e vicinanza alla categoria e si rende disponibile a sostenere le loro richieste nei confronti del Sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio Decaro, che è anche presidente nazionale ANCI, affinché la loro problematica sia portata all'attenzione nei confronti del Governo e chiede che la categoria sia considerata fra gli operatori a maggior rischio, ai fini della priorità nelle tempistiche per la vaccinazione così da favorirne la veloce ripartenza.