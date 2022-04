Pasqua 2022, Dolci Preziosi presenta la Special Edition dell’uovo "Chiara Ferragni"

Con un importante stabilimento attivo a Corato, Cerealitalia I.D. SpA, all'interno della collaborazione tra il proprio marchio Dolci Preziosi – specializzato in prodotti da ricorrenza – e l'imprenditrice digitale, lancia ladella Pasqua 2022: l'uovo di finissimo cioccolato al latte da". Un'inedita esperienza di piacere in una nuova grammatura ed unica per confezione e sorprese, disponibile da venerdì 1 aprile nei principali supermercati d'Italia.Un uovo di Pasqua riconoscibile per il collarino argentato con effetto specchio che completa l'incarto rosa impreziosito da una pioggia di stelle colorate e dall'iconico logo dell'imprenditrice digitale più famosa al mondo. Unper esaltare l'esclusività del progetto e delle speciali sorprese racchiuse al suo interno.La Special Edition custodiscecontenentein una versione cromatica non reperibile nelle altre grammature (150g e 280g): due magneti, un tatuaggio glitterato, uno sticker diamantini e dieci mini tatuaggi per unghie,L'iniziativa è l'occasione per Dolci Preziosi e l'azienda proprietaria Cerealitalia per esprimere ancora una volta ila favore de "". Un'impresa sociale che si occupa, su tutto il territorio nazionale, di, gestiti da partner locali,«È per noi motivo di orgoglio supportare, per il secondo anno consecutivo, questa importante iniziativa – dichiara- rivestendola di ulteriore importanza attraverso un uovo di cioccolato del tutto speciale. Che possa non solo comunicare l'importanza dell'impegno sociale ma regalare, a chi acquisterà il prodotto, una nuova ed esclusiva esperienza di consumo».Il sostegno continuerà a finanziare il progetto "" sotto l'egida dellagarantendoaltamente qualificati a«Siamo feliciti che Cerealitalia sia al nostro fianco anche quest'anno per sostenere famiglie e bambini in difficoltà permettendoci di concretizzare con continuità progetti territoriali a supporto dei più fragili» spiega l'ufficio stampa de