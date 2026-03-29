cristo in croce. <span>Foto Giuseppe Di Bisceglie</span>
cristo in croce. Foto Giuseppe Di Bisceglie
Religione

Corato si prepara alla Settimana Santa: fede, tradizione e comunità nelle parrocchie cittadine

Un calendario ricchissimo di celebrazioni tra benedizioni delle palme, processioni, liturgie del Triduo e Veglie Pasquali

Corato - domenica 29 marzo 2026 16.35 Comunicato Stampa
La Settimana Santa a Corato si presenta come uno dei momenti più intensi dell'anno liturgico, un tempo in cui la città si raccoglie attorno ai riti che preparano alla Pasqua. Le parrocchie hanno diffuso un calendario dettagliato che accompagna i fedeli dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica di Risurrezione, con celebrazioni, processioni e momenti di preghiera comunitaria.
Di seguito, il programma completo delle celebrazioni parrocchia per parrocchia.

S. Maria Maggiore (Chiesa Matrice)
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:30 – S. Messa
Domenica ore 8:30 – Benedizione delle palme in piazza Sedile, Processione e S. Messa
Ore 11:00 e 19:00 – SS. Messe
Giovedì Santo
Ore 19:00 – Messa in Coena Domini
Ore 21:00 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 15:00 – Azione liturgica della Passione e adorazione della Croce
Sabato Santo
Ore 21:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 9:00 – 11:00 – 19:00

Madonna delle Grazie (Oasi di Nazaret)
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:30 – Benedizione delle palme e S. Messa
Domenica ore 10:30 – Benedizione delle palme in RSA, Processione e S. Messa
Ore 19:00 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 20:00 – Messa in Coena Domini
Ore 22:00 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 15:30 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 21:30 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 11:00 – 19:00

Maria SS. Incoronata
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:30 – S. Messa
Domenica ore 08:30 – S. Messa
Ore 09:30 – Benedizione delle palme in Piazza Marconi, Processione e S. Messa
Ore 11:30 – S. Messa
Ore 19:00 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 19:00 – Messa in Coena Domini
Ore 22:00 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 19:00 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 21:30 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00

S. Domenico
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:00 – Benedizione delle palme al Calvario (Via A. Moro), Processione e S. Messa
Domenica ore 10:00 – Benedizione in Piazza Mentana, Processione e S. Messa
Ore 18:30 – Benedizione al Calvario, Processione e S. Messa
Giovedì Santo
Ore 18:00 – Messa in Coena Domini
Ore 22:30 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 17:00 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 22:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:30 (Cimitero) – 09:45 – 11:30 – 18:30

S. Francesco d'Assisi
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:30 – Benedizione nel cortile, Processione e S. Messa
Domenica ore 08:30 – S. Messa
Ore 10:30 – Benedizione nel cortile, Processione e S. Messa
Ore 18:30 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 18:30 – Messa in Coena Domini
Ore 21:00 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 17:00 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 21:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:30 – 11:00 – 18:30

S. Maria Greca
Domenica delle Palme
Sabato ore 17:00 – Benedizione e S. Messa (S. Benedetto)
Ore 17:30 – Benedizione e S. Messa (Carmine)
Ore 18:30 – Benedizione e S. Messa
Domenica ore 09:30 – Benedizione in Piazzetta Umberto I, Processione verso S. Antonio e S. Messa
Ore 11:30 – Benedizione e S. Messa
Ore 19:00 – Benedizione e S. Messa
Giovedì Santo
Ore 19:00 – Messa in Coena Domini
Ore 22:00 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 15:00 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 21:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:00 – 10:00 (Carmine) – 11:30 – 19:00

S. Gerardo Maiella
Domenica delle Palme
Sabato ore 19:00 – S. Messa
Domenica ore 08:30 – S. Messa
Ore 10:00 – Benedizione presso la croce in Via N. Salvi, Processione e S. Messa
Ore 19:00 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 19:00 – Messa in Coena Domini
Ore 21:30 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 15:00 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 22:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:00 – 10:30 – 19:00

S. Cuore di Gesù
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:30 – S. Messa
Domenica ore 08:30 – Benedizione delle palme e S. Messa
Ore 10:00 – Benedizione in Piazza don Antonio Piano, Processione e S. Messa
Ore 18:30 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 19:00 – Messa in Coena Domini
Ore 21:30 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 15:00 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 21:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 09:00 – 10:30 – 18:30

S. Giuseppe
Domenica delle Palme
Sabato ore 18:30 – S. Messa
Domenica ore 08:00 – Benedizione delle palme e S. Messa
Ore 10:00 – Benedizione sul sagrato, Processione e S. Messa
Ore 11:30 – S. Messa
Ore 19:00 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 18:30 – Messa in Coena Domini
Ore 20:30 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 16:30 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 20:00 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:00 – 10:00 – 11:30 – 19:00

Sacra Famiglia
Domenica delle Palme
Sabato ore 17:30 – Benedizione delle palme e S. Messa
Ore 19:00 – S. Messa
Domenica ore 08:00 – S. Messa
Ore 11:00 – Benedizione delle palme e S. Messa
Ore 18:30 – S. Messa
Giovedì Santo
Ore 19:30 – Messa in Coena Domini
Ore 23:00 – Adorazione comunitaria
Venerdì Santo
Ore 15:30 – Azione liturgica della Passione
Sabato Santo
Ore 22:30 – Veglia Pasquale
Domenica di Pasqua
SS. Messe ore 08:00 – 11:00 – 19:00
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