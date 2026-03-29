Corato si prepara alla Settimana Santa: fede, tradizione e comunità nelle parrocchie cittadine

La Settimana Santa a Corato si presenta come uno dei momenti più intensi dell'anno liturgico, un tempo in cui la città si raccoglie attorno ai riti che preparano alla Pasqua. Le parrocchie hanno diffuso un calendario dettagliato che accompagna i fedeli dalla Domenica delle Palme fino alla Domenica di Risurrezione, con celebrazioni, processioni e momenti di preghiera comunitaria.Di seguito, il programma completo delle celebrazioni parrocchia per parrocchia.S. Maria Maggiore (Chiesa Matrice)Domenica delle PalmeSabato ore 18:30 – S. MessaDomenica ore 8:30 – Benedizione delle palme in piazza Sedile, Processione e S. MessaOre 11:00 e 19:00 – SS. MesseGiovedì SantoOre 19:00 – Messa in Coena DominiOre 21:00 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 15:00 – Azione liturgica della Passione e adorazione della CroceSabato SantoOre 21:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 9:00 – 11:00 – 19:00Madonna delle Grazie (Oasi di Nazaret)Domenica delle PalmeSabato ore 18:30 – Benedizione delle palme e S. MessaDomenica ore 10:30 – Benedizione delle palme in RSA, Processione e S. MessaOre 19:00 – S. MessaGiovedì SantoOre 20:00 – Messa in Coena DominiOre 22:00 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 15:30 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 21:30 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 11:00 – 19:00Maria SS. IncoronataDomenica delle PalmeSabato ore 18:30 – S. MessaDomenica ore 08:30 – S. MessaOre 09:30 – Benedizione delle palme in Piazza Marconi, Processione e S. MessaOre 11:30 – S. MessaOre 19:00 – S. MessaGiovedì SantoOre 19:00 – Messa in Coena DominiOre 22:00 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 19:00 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 21:30 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:30 – 10:00 – 11:30 – 19:00S. DomenicoDomenica delle PalmeSabato ore 18:00 – Benedizione delle palme al Calvario (Via A. Moro), Processione e S. MessaDomenica ore 10:00 – Benedizione in Piazza Mentana, Processione e S. MessaOre 18:30 – Benedizione al Calvario, Processione e S. MessaGiovedì SantoOre 18:00 – Messa in Coena DominiOre 22:30 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 17:00 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 22:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:30 (Cimitero) – 09:45 – 11:30 – 18:30S. Francesco d'AssisiDomenica delle PalmeSabato ore 18:30 – Benedizione nel cortile, Processione e S. MessaDomenica ore 08:30 – S. MessaOre 10:30 – Benedizione nel cortile, Processione e S. MessaOre 18:30 – S. MessaGiovedì SantoOre 18:30 – Messa in Coena DominiOre 21:00 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 17:00 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 21:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:30 – 11:00 – 18:30S. Maria GrecaDomenica delle PalmeSabato ore 17:00 – Benedizione e S. Messa (S. Benedetto)Ore 17:30 – Benedizione e S. Messa (Carmine)Ore 18:30 – Benedizione e S. MessaDomenica ore 09:30 – Benedizione in Piazzetta Umberto I, Processione verso S. Antonio e S. MessaOre 11:30 – Benedizione e S. MessaOre 19:00 – Benedizione e S. MessaGiovedì SantoOre 19:00 – Messa in Coena DominiOre 22:00 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 15:00 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 21:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:00 – 10:00 (Carmine) – 11:30 – 19:00S. Gerardo MaiellaDomenica delle PalmeSabato ore 19:00 – S. MessaDomenica ore 08:30 – S. MessaOre 10:00 – Benedizione presso la croce in Via N. Salvi, Processione e S. MessaOre 19:00 – S. MessaGiovedì SantoOre 19:00 – Messa in Coena DominiOre 21:30 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 15:00 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 22:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:00 – 10:30 – 19:00S. Cuore di GesùDomenica delle PalmeSabato ore 18:30 – S. MessaDomenica ore 08:30 – Benedizione delle palme e S. MessaOre 10:00 – Benedizione in Piazza don Antonio Piano, Processione e S. MessaOre 18:30 – S. MessaGiovedì SantoOre 19:00 – Messa in Coena DominiOre 21:30 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 15:00 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 21:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 09:00 – 10:30 – 18:30S. GiuseppeDomenica delle PalmeSabato ore 18:30 – S. MessaDomenica ore 08:00 – Benedizione delle palme e S. MessaOre 10:00 – Benedizione sul sagrato, Processione e S. MessaOre 11:30 – S. MessaOre 19:00 – S. MessaGiovedì SantoOre 18:30 – Messa in Coena DominiOre 20:30 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 16:30 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 20:00 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:00 – 10:00 – 11:30 – 19:00Sacra FamigliaDomenica delle PalmeSabato ore 17:30 – Benedizione delle palme e S. MessaOre 19:00 – S. MessaDomenica ore 08:00 – S. MessaOre 11:00 – Benedizione delle palme e S. MessaOre 18:30 – S. MessaGiovedì SantoOre 19:30 – Messa in Coena DominiOre 23:00 – Adorazione comunitariaVenerdì SantoOre 15:30 – Azione liturgica della PassioneSabato SantoOre 22:30 – Veglia PasqualeDomenica di PasquaSS. Messe ore 08:00 – 11:00 – 19:00