Passaporto a domicilio, attivo il servizio online della Polizia di Stato

Novità per chi viaggia. È attivo il servizio "Passaporto a domicilio" che permetterà ai cittadini che ne fanno richiesta di farsi recapitare il documento emesso dalla Questura di Bari presso il proprio domicilio.Il servizio è disponibile su Agenda on line ( https://www.passaportonline. poliziadistato.it ), spuntando apposita casella in fase di richiesta del passaporto.Il servizio nasce da una convenzione tra Dipartimento di P.S. e Poste italiane, il costo del servizio è pari a 9,05 euro da pagare in contrassegno al momento della consegna all'incaricato di Poste Italiane.Restano ovviamente invariate tutte le incombenze preliminari quali la consegna del modulo negli uffici di Polizia e la rilevazione delle impronte digitali.