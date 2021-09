Pellegrino Dei, percorrere la Via Francigena sui passi di Dante

Parte a Corato e Ruvo domenica 12 settembreproposto dalla Conferenza Episcopale Italiana per concludersi venerdì 17 settembre ad Andria organizzato dal Comitato della Via francigena del Sud con sede a Corato in collaborazione con i Santuari della Madonna delle Grazie di Corato, Santuario di Santa Maria Greca, Santuario di Madonna delle Grazie di Ruvo e Santuario di Madonna dei Miracoli di Andria, Comunità Sant'Antonio - Istituto Figlie del Divino Zelo, e con le associazioni Associazione "Luisa Piccarreta, Piccoli figli della Divina Volontà", EcoèVita, In&Young, FOLKEMIGRA.rappresentato dalla prof.ssa Adele Mintrone, ha dedicato il Pellegrino Dei a Dante pellegrino in occasione del VII centenario della morte del Sommo Poeta, in tale occasione la via francigena direttrice traiana (tratto Andria- Corato – Ruvo – Bitonto)"La nostra idea innovativa che accompagna questo evento sull'itinerario culturale europeo, è – dice la Presidente- in primis la parola di "accessibilità" alla cultura: la cultura, le espressioni dell'arte pittorica e scultoria e della poesia e della musica e della letteratura escono dai soliti luoghi percepiti dal senso comune come "deputati " ad una elitè di fruitori di cultura, per divenire semplice bellezza accessibile a tutti. Per questo abbiamo scelto di farci guidare daletto nella traduzione integrale della Divina Commedia di Claudio Rocco in lingua italiana, rendendo l'opera più importante del Sommo Poeta accessibile a tutti, ai bambini come a chi non ha mai studiato Dante o a chi ne vuole godere la diretta comprensione senza alcuna interpretazione o commento di terzi".Inoltre, essendo in Puglia e non avendo luoghi danteschi in cui incorniciare Dante, lungo la via Francigena abbiamo scelto alcuni e determinati Canti della Divina Commedia, quelli specificatamente riferiti alle figure di Santa Lucia ( che saranno letti domenica mattina presso la Chiesa di santa Lucia a Corato), e della Madonna e di Federico II ( che saranno letti venerdì alle 18.00 ad Andria presso il Museo Diocesano di San Riccardo).presso il Santuario della Madonna delle Grazie (dove il 4 giugno scorso si è tenuto il Dante Pellegrino in collaborazione con l'Istituto P.A.Tannoia Corato – Ruvo con il Caviardage a cura degli studenti guidati dalla professoressa Giustina De Bartolo) si terrà laa cura delper poi procedere con una passeggiata verso la Cattedrale di Ruvo con visita a cura dell'Associazione EcoèVita.Aperura straordinaria del Santuario dalle 9.30 alle 11.00che esporrà elaborati artigiani e artistici dedicato a PellegrinoDei.con la partecipazione dell'attrice coratina, partendo alle ore(viale Scannagatta) cammineremo sino alla chiesetta di Santa Lucia con Dante pellegrino e incontreremo i personaggi danteschi presenti sul nostro territorio e gli artisti con le loro opere che hanno voluto esporre in una natura straordinariamente dominata dalla Cultivar Coratina:, la cui arte iconografica nasce dall'incontro straordinario con la Comunità francescana di Betania, e di, baccellierato in sacra teologia, con diverse esperienze nel sociale, appassionato di arte sacra, formatosi nello studio del maestro Gregorio Sgarra.Aperura straordinaria della Chiesa di Santa Lucia su Via Traiana dalle 9.30 alle 12.30.La giornata proseguirà anche nel pomeriggio: gli stessi artisti saranno presenti con le loro opere nel giardino di Luisa Piccarreta, la "Santadove alleche hanno "camminato il mondo" e di cui ci racconteranno le loro esperienze e ispirazioni : in modo particolareche ha percorso il Cammino di Santiago, Il Cammino dell' Angelo e il Cammino di Creta e la Via Francigena del Salento.Apertura straordinaria dalle 16.30 alle 18.00 della Camera Museo di Luisa Piccarreta visitabile, esibendo green pass , a cura dell'Associazione "Luisa PiccarretaSi concluderà la giornata con musica a Bitonto , ore 21.00 concerto di "Veronica Calati e il Trio salentino De Marco- Anglano - Laganà", in Ta.Tara.Tatà - Bitonto FOLK FESTIVAL a cura dell'Associazione delle tradizioni popolariin cui sarà presentato il Paniere di Benvenuto Pellegrino del Comitato .Ore 9.30 Raduno presso, viale Scannagatta.Camminiamo con Dante pellegrino lungo la via Francigena, insieme al giornalista(autore della versione in prosa della Commedia di Dante Alighieri pubblicata da l'Avanti!) e all'attrice. Tappa e apertura straordinaria della10.00 - 17.00 Esperienze artistiche itineranti lungo la via Francigena a cura diore 16.30, detta "la Santa", presso Comunità Sant'Antonio - Istituto Figlie del Divino Zelo.Il "passo del pellegrino", con il camminatore, esperto di storie dei luoghi, l'hospitalera, Presidente del Comitato della Via Francigena del Sud - Corato e l'- "Piccole figlie della divina volontà".ore 9.30Preghiera del Pellegrino, accoglienza del ParrocoCreazioni artigianali di Benvenuto a cura die Comitato della Via Francigena del Sud.Visita guidata e passeggiata sino alla Cattedrale di Santa Maria Assunta con l'ore 21.00Presentazione del Paniere di "Benvenuto Pellegrino" in- Bitonto FOLK FESTIVAL.Concerto di "De Marco - Anglano - Laganà", a cura di. Info concerto: 3391987945.10.00 -12.00 ParrocchiaOpen day del Punto Credenziali accreditato AEVF del Comitato della Via Francigena del Sud - Corato10.00 - 18.00Espressioni artigianali e artistiche a cura die dell'artista pellegrino