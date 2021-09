Piarulli visita locali Asl: "Ci sono gravi carenze"

I sindacati gridano allo scandalo, la senatrice Piarulli anche. I locali di viale Cadorna in cui attualmente è ospitato il centro di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza di Corato non sono idonei alla funzione loro deputata. O almeno è quello che sia i rappresentanti sindacali che la parlamentare pensano.I sindacati vorrebbero lo spostamento della struttura dai garage che attualmente la ospita, la senatrice pentastellata, dal canto suo si è recata sul posto proprio per guardare coi propri occhi in che stato si trovino quei locali."Ho effettuato personalmente un sopralluogo e ho constato gravi carenze, che vanno dalla mancanza di condizionatori a settori dedicati per i ragazzi, perché nello stesso centro si effettua la riabilitazione agli adulti" evidenzia la senatrice Piarulli."Dalle informazioni acquisite - continua la parlamentare - risulta che addirittura una richiesta di lettino bobath, non sia stata mai evasa o che manchino gli strumenti più semplici come le cyclette".A seguito del sopralluogo, Piarulli ha scritto al responsabile della struttura Nicola Sansolini, all'assessore Lopalco e al direttore generale Sanguedolce affinché con solerzia possano provvedere a dotare la struttura di un impianto di climatizzazione, alla revisione delle vecchie 4 caldaie utilizzate per il riscaldamento e anche a dotare il centro di alcune semplici tende che possano garantire la privacy degli utenti.