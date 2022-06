"Piccoli incovenienti prima della felicità", l'ultimo libro di Luciana De Palma

Avrà inizio dalla sua Corato, con l'appuntamento fissato mercoledì 15 giugno al chiostro di Palazzo di città alle 19, il giro di presentazioni in Puglia di Luciana De Palma, autrice del romanzo "Piccoli inconvenienti prima della felicità" (Les Flaneurs edizioni). Modererà Mariella Sivo. Prevista anche una performance canora di Mimma Palmulli. Il volume sarà al centro di una conversazione il giorno seguente, giovedì 16, negli spazi de "I funamboli libri e tè" di via Madonna degli angeli, 35 a di Barletta, quandosi intratterà con lo scrittore Riccardo Filograsso (inizio ore 19:30).Ha solo cinque o sei anni Titina quando sente dire dalla sua vicina di casa che morirà con l'ago in mano. Eppure nessuno prima di allora l'aveva mai vista cucire. Lei piuttosto è convinta di morire da maestra in pensione anche se è stata costretta a lasciare la scuola per un anno. Nata all'alba della Prima Guerra Mondiale, vive i dissidi di un secolo feroce, gli orrori e le attese delle notizie dal fronte, le gioie dei figli e i dolori delle grandi perdite. Orgogliosa e spavalda, Titina si rimbocca le maniche e lotta per ogni sua singola conquista, anche quando i sogni cambiano di fronte alle esigenze della vita. Anche quando l'età avanza e l'oblio inizia a prevaricare sulla memoria. Lei prende carta e penna per segnare date, nomi, avvenimenti da raccontare ai nipoti affinché qualcosa di lei resti anche quando non ci sarà più., nata nel 1976 a Corato, è insegnante di scuola primaria. Ha pubblicato le raccolte di poesia "La candela rossa", edita dalla casa editrice indiana IICCA, in italiano e testo inglese a fronte, "Risacche" (Secop edizioni) tradotta in serbo, "Sassi e comete" (edito da Lineeinfinite). Ha pubblicato due romanzi: "Il melograno" per Città del Sole edizioni e "Il mulino blu" (Florestano edizioni). "Piccoli inconvenienti prima della felicità" è il suo terzo romanzo.