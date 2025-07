Polizia di Stato, i servizi di prevenzione svolti a Corato

Nei giorni appena trascorsi di quest'ultima settimana, dal 14 al 17 luglio, la Questura di Bari ha intensificato i controlli del territorio in tutta la provincia, attraverso un capillareA Bari, i poliziotti delle Volanti hanno controllato 529 persone, di cui 174 sono risultati con precedenti di Polizia e 216 veicoli; inoltre sono stati deferiti in stato di libertà 6 persone, di cui 1 per aver violato il divieto di accesso alle aree urbane emesso dal Questore di Bari, 1 per furto consumato, 1 per detenzione di sostanza stupefacente e 3 per il reato di ricettazione, in quanto trovati in possesso di alcune biciclette di provenienza furtiva, custodite all'interno di un box a Fesca.Infine, si è proceduto all'arresto di tre persone, di cui due per detenzione di sostanza stupefacente, durante due distinti controlli di Polizia ad auto in transito, una in zona Libertà e l'altra in zona Policlinico, la terza, invece, in esecuzione di provvedimento cautelare della Procura della Repubblica di Bari.Nel comune di, durante un'attività straordinaria di controllo del territorio nell'ambito del dispositivo "Alto Impatto" con l'impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale del locale Commissariato di P.S. e personale dell'Arma dei carabinieri, coadiuvati dalla Polizia Scientifica, hanno perlustrato e controllato le piazze cittadine e le zone periferiche identificando, durante 7 posti di controllo, 152 persone di cui, sono stati controllati 92 veicoli ed elevataA Bitonto, durante un'attività straordinaria di controllo del territorio nell'ambito del dispositivo "Alto Impatto", sono state controllate 107 persone (di cui 34 positive al sistema SDI) e 58 veicoli. Sono state accertate 6 infrazioni al Codice della Strada con un ritiro di patente, effettuate 4 perquisizioni personali.L'azione coordinata delle Forze dell'ordine proseguirà nei prossimi giorni e la Polizia di Stato rinnova l'invito alla cittadinanza a collaborare attivamente, segnalando situazioni sospette.