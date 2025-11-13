Maxi operazione della Polizia di Stato: arrestati i responsabili dei furti che seminavano il panico in città

Una notte di controlli serrati e indagini mirate ha portato all'arresto di più individui ritenuti responsabili di una serie di furti che, nelle ultime settimane, avevano alimentato un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini.L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Corato, rappresenta un importante passo avanti nel contrasto alla microcriminalità urbana.Gli agenti, supportati da unità investigative e pattuglie sul territorio, hanno eseguito nella notte una serie di perquisizioni e controlli mirati che hanno portato all'identificazione e fermo di più soggetti.I fermati sono accusati di aver messo a segno diversi furti in abitazioni, esercizi commerciali , spesso agendo nelle ore notturne e con modalità che avevano destato forte allarme nella popolazione.Determinanti per l'individuazione dei responsabili sono state le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno permesso di ricostruire i movimenti dei sospetti e collegarli a diversi episodi denunciati.Le forze dell'ordine hanno inoltre raccolto testimonianze e segnalazioni da parte dei cittadini, che si sono rivelate preziose per delineare il quadro investigativo.L'operazione notturna ha avuto anche un forte valore simbolico: restituire fiducia alla comunità e riaffermare la presenza delle istituzioni sul territorio.In un momento in cui il timore per i furti stava generando un clima di insicurezza diffusa, l'intervento delle forze dell'ordine rappresenta un segnale concreto di legalità e tutela del vivere civile.