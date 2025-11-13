La Polizia di Stato
Maxi operazione della Polizia di Stato: arrestati i responsabili dei furti che seminavano il panico in città

L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta un segnale concreto di legalità e tutela del vivere civile.

Corato - giovedì 13 novembre 2025 8.30
Una notte di controlli serrati e indagini mirate ha portato all'arresto di più individui ritenuti responsabili di una serie di furti che, nelle ultime settimane, avevano alimentato un clima di crescente preoccupazione tra i cittadini.

L'operazione, condotta dalla Polizia di Stato del Commissariato di Corato, rappresenta un importante passo avanti nel contrasto alla microcriminalità urbana.

Gli agenti, supportati da unità investigative e pattuglie sul territorio, hanno eseguito nella notte una serie di perquisizioni e controlli mirati che hanno portato all'identificazione e fermo di più soggetti.

I fermati sono accusati di aver messo a segno diversi furti in abitazioni, esercizi commerciali , spesso agendo nelle ore notturne e con modalità che avevano destato forte allarme nella popolazione.

Determinanti per l'individuazione dei responsabili sono state le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, che hanno permesso di ricostruire i movimenti dei sospetti e collegarli a diversi episodi denunciati.

Le forze dell'ordine hanno inoltre raccolto testimonianze e segnalazioni da parte dei cittadini, che si sono rivelate preziose per delineare il quadro investigativo.

L'operazione notturna ha avuto anche un forte valore simbolico: restituire fiducia alla comunità e riaffermare la presenza delle istituzioni sul territorio.
In un momento in cui il timore per i furti stava generando un clima di insicurezza diffusa, l'intervento delle forze dell'ordine rappresenta un segnale concreto di legalità e tutela del vivere civile.
